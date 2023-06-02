Будьте обережні: три знаки Зодіаку, яким краще не ризикувати в червневий повний місяць

Тельцям, Ракам та Козерогам доведеться сповільнитися напередодні повної фази Місяця на початку місяця

В астрології вважається, що повня змінює життя знаків Зодіаку. Так званий полуничний Місяць, який очікується в ніч з 3 на 4 червня 2023 року, на деяких зодіакальних представників вплине менше, але змусить їх обережніше діяти.

Гороскоп на повномісяччя 4 червня говорить про те, що не варто ризикувати людям, народженим під знаками Тельця, Рака та Козерога. Про це пише EliteDaily.

Телець

"Суничний Місяць" зверне увагу на питання фінансів. Хоча ви схильні до ризику, коли справа доходить до грошей, зараз саме час зайвий раз подумати, перш ніж щось міняти. Цей місячний час — вдалий час для виплати боргу або перегляду обов’язків, які ви, можливо, взяли на себе, і тепер готові відпустити. Немає нічого ганебного в тому, щоб передумати. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Рак

В повний місяць ви зрозумієте, що вам потрібна свобода і спонтанність у ваших повсякденних звичках і порядку дня. Хоча ви віддаєте перевагу сталості, повсякденне життя потребує змін. Слухайте свій голос. Гороскоп для Рака на сьогодні знайдете на сайті.

Козеріг

Зазвичай ви приймаєте виважені, добре продумані рішення, але повня цього місяця спонукає спиратися на прагнення до незалежності. Зараз саме час зайнятися діяльністю, яка виведе вас із зони комфорту. Пригоди чекають на вас. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відбудеться точна фаза повного місяця в ніч з 3 на 4 червня 2023 року. Астрологи розповіли, що віщує "полуничний Місяць" і від яких дій краще відмовитися у цей період.