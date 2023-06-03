Без докорів совісті вставлять ніж у спину: чоловіки цих знаків Зодіаку — зрадники

Цій трійці досить легко зважитися на зраду

На жаль, не всі чоловіки здатні зберігати вірність своїм другим половинкам. Є представники сильної статі, які готові піти на зраду з вигоди, або просто так. У принципі, це не так важливо — зрада є зрада.

Астрологи зазначають, що головні зрадники народжуються під деякими знаками Зодіаку. У Дів, Близнюків та Стрільців схильність до зради значно вища, ніж у інших представників гороскопу.

Діва

Діви без докорів сумління підуть на зраду, якщо це допоможе їм отримати бажану вигоду. Це може бути підвищення по службі, вища зарплата або отримання тієї, про яку вони давно мріяли. Щобільше, свої дії вони не вважатимуть зрадою, адже це просто один із шляхів досягнення бажаного.

Близнюки

Близнюки дуже двоїсті. Вони легко підлаштовуються під різні ситуації і під різних людей, приміряючи різні маски і граючи вигідні їм ролі. Зрада для них – пустий звук! І вони підуть на це обов’язково отримати те, що вони хочуть. Плюс до цього вони жахливі пліткарі, які без докорів совісті розкажуть усі ваші таємниці.

Стрілець

Стрілець здатний на найпідступнішу зраду у світі! Він може зрадити, перебуваючи на емоціях, під враженням чи охопленим ідеєю. Однак підуть вони на це лише тоді, коли будуть 100% впевнені, що зможуть приховати це. Якщо навіть про це стає відомо, вони каятимуться, а через деякий час знову підуть тим самим шляхом.

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