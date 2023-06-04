Стосунки тріщать по швах: знаки Зодіаку, які можуть пережити розставання у червні-2023

Чотири знаки Зодіаку, за словами астрологів, цього місяця замисляться про розрив стосунків

У червні деякі знаки Зодіаку знайдуть справжнє щастя і зустрінуть свою половинку, іншим представникам зодіакального кола астрологи не обіцяють радісних подій. Дехто може на початку літа розлучитися зі своїми партнерами.

Любовний гороскоп на червень-2023 говорить про те, що розлучення можуть пережити чотири знаки Зодіаку – Телець, Близнюки, Козеріг та Риби. Про це повідомляє YourTango.

Телець

Розташування небесних тілах, зокрема Венери, вказує на те, що у червні у вас буде спокуса розірвати стосунки. Оскільки ви дуже віддана людина, сама ідея розлучення жахлива для вас. Однак ви відчуєте, що це потрібно зробити, який би страх не охоплював. Вам доведеться розбити обидва серця – своє та вашого партнера, але це неминуче. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

Після повного місяця 4 червня ви замислитеся про те, щоб зробити крок до розриву. Ви зрозумієте, що ваші стосунки не такі, якими ви хотіли б їх бачити. Ви страждаєте від розчарування, тому будь-які сварки ведуть до остаточного розриву. Рішення про розлучення буде взаємним, але до нього доведеться прийти. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Занадто сильний вплив Плутона на ваше особисте життя цього місяця змусить відчувати тривогу, а всі нерівності у відносинах загостряться. У вас і раніше були сумніви про довговічність вашого союзу, але тепер вони стануть усвідомленішими. Романтика і пристрасть пішли, дружнього порозуміння вже теж немає, тому настав час зважитися на розлучення. Гороскоп для Козерога на сьогодні знайдете на сайті.

Риби

Ваші очікування про сімейне життя розбиваються через жорстоку реальність. Всі пари сваряться, але іноді це переходить межу і призводить до того, що обидва партнери стають нещасними. Тверезо оцініть ваші стосунки, можливо, розлучення – єдиний правильний варіант для цього моменту. Гороскоп для Риб на сьогодні шукайте на сайті.

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