Поводяться по-дитячому: які чоловіки за знаком Зодіаку не готові до шлюбу

Овен, Телець, Стрілець та Водолій можуть замість сімейного щастя принести лише розчарування

Астрологи називають деяких чоловіків ідеальними партнерами для шлюбу, інші знаки Зодіаку навряд чи годяться для цього, адже спочатку їм потрібно подорослішати. Інфантильний партнер завадить створити гармонійну сім’ю, навіть якщо у парі є щирі почуття.

За словами астрологів, не найкращі чоловіки за знаком Зодіаку – Овен, Телець, Стрілець та Водолій. "Не чоловік, а ще одна дитина": таку фразу зазвичай кажуть їхні дружини. Чому ці знаки не готові до шлюбу – розповість гороскоп кожного з них.

Овен

Чоловіки зі знаком Овна вважаються незрілими, оскільки схильні ігнорувати думку своєї партнерки на користь того, що лише вони вважають правильним, передає Pinkvilla. Коли справа доходить до стосунків, ці чоловіки часто поводяться необачно. Вони дуже егоцентричні, звикли діяти поодинці, що іноді навіть не думають про партнера. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Телець

Чоловікам-Тільцям не вистачає ініціативи, коли справа доходить до шлюбних справ. Часто лише ниють про те, що їх не влаштовує, замість того, щоб змінювати ситуацію. Дружині Тельця може бути надзвичайно складно підтримувати безконфліктне подружнє життя. Гороскоп для Тельця на сьогодні знайдете на сайті.

Стрілець

Чоловіки-Стрільці часто поводяться незріло. Здоровий шлюб передбачає роботу в одній команді та спільне вирішення проблем. Цей знак Зодіаку відомий своєю егоїстичністю; зосереджені лише на своїх почуттях. Часто використовують гумор, щоб приховати серйозні розмови, що погано для їхнього шлюбу. Гороскоп для Стрільця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Водолій

Зазвичай не сприймають серйозно романтичні зобов’язання і, як правило, важко виявляють свої почуття. Оскільки цьому знаку часто не вдається спілкуватися відкрито зі своїм партнером, виникають суперечки та розбіжності. В результаті Водолії уникають незручних ситуацій. Якщо чоловік-Водолій докладає зусиль і вчиться уваги, то може стати чудовим чоловіком. Гороскоп для Водолія на сьогодні шукайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астрологи назвали головних зрадників серед чоловіків. Серед них опинилися три знаки Зодіаку.