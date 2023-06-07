Названо три знаки Зодіаку з сильними екстрасенсорними здібностями

Близнюки, Скорпіони та Риби іноді бачать більше, ніж інші

Деякі знаки Зодіаку, за словами астрологів, можуть похвалитися завидною інтуїцією, інші ж представники зодіакального кола взагалі вважаються екстрасенсами. Такі люди відчувають те, що відбувається довкола, по-своєму.

За словами астрологів, є три знаки Зодіаку із сильними екстрасенсорними здібностями – Близнюки, Скорпіон та Риби. На це вказують їхні гороскопи, передає видання New York Post.

Близнюки

Цей знак перебуває під керуванням Меркурія, планети зв’язку. Близнюки завжди готові поділитися плітками та почути секрети від незнайомців, привидів, інопланетних сил чи когось ще. Їхні блискучі уми завжди працюють, навіть коли вони сплять, готуючи їх до яскравих та/або пророчих снів. Близнюки не звертають уваги на те, що їх вважають божевільними, що змушує їх безсоромно говорити про свої паранормальні переживання та езотеричні переконання. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Скорпіон

Секс, смерть, секрети, шпигунство, підозри, неспокійні духи і не тільки: всі ці теми щільно присутні в житті Скорпіона. Скорпіони переконані, що читають матрицю всесвіту так само легко, як інші спостерігають вуличні знаки. Схильні до екстрасенсорних нахилів ще й тому, що їх більше цікавлять, а не лякають смерть та паранормальні явища. Варто визнати, що Скорпіони мають неперевершене чуття і вміють виявляти обман і підробку, тож цей знак — гроза всіх шахраїв. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Риби

Керовані Нептуном, планетою флюїдів і видінь, помилок, ілюзій та містики. Риби особливо сприйнятливі до різноманітних енергетичних тем; "ведуться" на сльозливі історії та зізнання незнайомців. Настільки схильні до втручання духів і паранормальних явищ, що багато хто з них прагне уникнути власної чутливості за допомогою сну, речовин та інших змінених станів. Гороскоп для Риб на сьогодні знайдете на сайті.

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