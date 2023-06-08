Ретроградний Сатурн повністю переверне життя двох знаків Зодіаку

Близнюки досягнуть всіх висот, про які мріяли

З 17 червня до листопада пануватиме ретроградний Сатурн, який кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку. Вже цього місяця вони усвідомлять, що "колишнє" ніколи не повернеться. Якщо одному зі знаків не сподобаються зміни, то інший буде в захваті від несподіваного щастя.

Комусь слід докласти максимальних зусиль, щоб уникнути негативних ситуацій, а комусь можна очікувати на щасливі події. Про це пише meta.

Близнюки

З червня по листопад Близнюки досягнуть всіх своїх бажаних вершин. Щоб здійснити свої цілі, Близнюкам слід акцентувати на своїй працелюбності. Варто уникати суперечок та конфліктів, а натомість зосередитися на досягненні поставлених цілей. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Ретроградність Сатурна надаватиме різний вплив на сфери життя Козерогів. Найближчими місяцями вони зіткнуться з випробуваннями та труднощами. Проте у Козерогів буде можливість налагодити свої стосунки в особистому житті. У цей складний період поруч із ними перебуватиме їхня близька людина, яка буде їхньою надійною опорою. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, хто зустріне своє кохання у червні 2023 року. Пощастить лише 3 представникам гороскопа.