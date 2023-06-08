Дівчат цих знаків Зодіаку навіть силою не затягнеш до РАЦСу: від заміжжя біжать куди очі дивляться

Цій трійці стає погано при згадці про весілля

Багато чоловіків дуже бояться навіть просто абревіатури РАЦС, тоді вже що говорити і про одруження. Однак така "неприязнь" до сімейного життя та весілля є не тільки у чоловічої половини людства. Деякі жінки також не поспішають одягати білу сукню, фату і не біжать "узаконювати свої стосунки" з коханим.

Як зазначають астрологи, найчастіше такі жінки народжуються під сузір’ями Овна, Лева та Близнюків. Вони біжать, куди очі дивляться, почувши звуки весільного маршу.

Овен

Вся сімейна рутина та шлюб, який Овни більше вважають лише юридичною формальністю, лише пригнічують представниць цього знаку Зодіаку. Чоловікам, які перебувають у відносинах з Овнами, варто бути обережними з темою заміжжя, щоб не злякати її. Гороскоп для Овна сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

Легкі та повітряні Близнюки більше воліють вільно пурхати життям, не прив’язуючись узами шлюбу. Відвести представницю цього гороскопу під вінець буде дуже складно. Однак якщо чоловік також прихильник такого способу життя, то йому дуже пощастить у стосунках із Близнюками. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Лев

"Цариці звірів" не поспішають присвячувати своє життя приготуванню, прибиранню та пелюшкам, хоча своїх заміжніх подруг слухатиме і не уникатиме спілкування з ними. Щоб Левиця захотіла надіти на свій палець обручку, чоловікові потрібно буде дуже постаратися. Представниця цього знака піде під вінець, тільки якщо сама цього захоче. Гороскоп для Лева на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чоловіки стають чудовими вітчимами. Для цих знаків Зодіаку немає "чужих" дітей.