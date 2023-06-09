"Аукнеться для всієї росії": таролог відповіла, як окупанти відповідатимуть за підрив Каховської ГЕС

За прогнозом астроексперта, підривом Каховської ГЕС путін тільки загнав себе в капкан

Український таролог Олена Бюн зробила розклад на картах Таро і поділилася, якою буде відповідь кривавого диктатора володимира путіна та всієї росії за умисний підрив Каховської ГЕС та влаштовану окупантами справжню екологічну катастрофу.

У новому відео на своєму YouTube-каналі Elena Byun таролог розповіла, що кривавий російський диктатор цим лише загнав себе в капкан.

"Що для них буде? Карти говорять про Захід — буде перегляд чогось. Для путіна має статися щось дуже негативне та раптове, як грім серед ясного неба", — заявила Бюн.

Також за словами таролога, за підрив ГЕС природа сама помститься росіянам за їхній злочин проти всього живого: "Це відплата за те, що вони створили. Якщо вони так думають зупинити просування ЗСУ, то у них не вийде. Наші захисники йтимуть далі до мети – повернення всіх територій, все рухається за планом".

Нагадаємо, що відома екоактивістка Грета Тунберг звинуватила росію у руйнуванні греблі Каховської ГЕС. Дівчина закликала притягнути виконавців до відповідальності.