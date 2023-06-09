Рус

"Аукнеться для всієї росії": таролог відповіла, як окупанти відповідатимуть за підрив Каховської ГЕС

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Людей із зони підтоплення вивозять спецтехнікою та човнами Новина оновлена 09 червня 2023, 09:29
Людей із зони підтоплення вивозять спецтехнікою та човнами. Фото ДСНС, колаж "Телеграфу"

За прогнозом астроексперта, підривом Каховської ГЕС путін тільки загнав себе в капкан

Український таролог Олена Бюн зробила розклад на картах Таро і поділилася, якою буде відповідь кривавого диктатора володимира путіна та всієї росії за умисний підрив Каховської ГЕС та влаштовану окупантами справжню екологічну катастрофу.

У новому відео на своєму YouTube-каналі Elena Byun таролог розповіла, що кривавий російський диктатор цим лише загнав себе в капкан.

"Що для них буде? Карти говорять про Захід — буде перегляд чогось. Для путіна має статися щось дуже негативне та раптове, як грім серед ясного неба", — заявила Бюн.

Також за словами таролога, за підрив ГЕС природа сама помститься росіянам за їхній злочин проти всього живого: "Це відплата за те, що вони створили. Якщо вони так думають зупинити просування ЗСУ, то у них не вийде. Наші захисники йтимуть далі до мети – повернення всіх територій, все рухається за планом".

Нагадаємо, що відома екоактивістка Грета Тунберг звинуватила росію у руйнуванні греблі Каховської ГЕС. Дівчина закликала притягнути виконавців до відповідальності.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Астрологія #Екоцид #Каховська ГЕС