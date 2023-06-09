Тримайтеся від них якомога далі: ці два знаки Зодіаку — найгірші друзі на світі

Це непрості для дружби знаки Зодіаку.

Коли як не в Міжнародний день друзів поговорити про найкращих і, на жаль, найгірших представників знаків Зодіаку, яких ви можете обрати собі у друзі. З яких знаків Зодіаку виходять чудові друзі, ми вже писали, а тепер хочемо розповісти від кого варто триматися якомога далі.

Астрологи назвали два представники зодіакального кола, які можуть стати найгіршими друзями, яких ви тільки могли собі уявити. Слід бути обережнішими, з Овнами і Козерогами.

Овен

Це дуже запальні та безкомпромісні люди. Попри те, що вони швидко сходяться з людьми, дуже рідко доходить до справжньої дружби. Овни складно відкриваються, через що можуть здаватися холодними та незацікавленими. Щобільше, Овни люблять конкурувати, навіть якщо він не має опонента. Він намагатиметься вас придушити і в усьому оминути, хоча для дружби цього не потрібно. Гороскоп для Овна на сьогодні шукайте на сайті.

Козеріг

Козероги дуже самодостатні та вимогливі до людей. Їм знайти друзів дуже складно, адже вибирають їх дуже ретельно. Для Козерогів важливо, щоб друг відповідав їхнім очікуванням. Та й бажання бути в усьому краще, властиве цьому знаку, з дружбою не дуже поєднується. Дружити з такою людиною дуже непросто. Гороскоп для Козерога читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть бути прозорими. Ці люди наділені особливою інтуїцією.