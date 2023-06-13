Вважають себе чи не богами: три знаки Зодіаку – жахливі егоїсти

Самооцінка Тельця, Скорпіона та Водолія іноді зашкалює

З деякими знаками Зодіаку може бути складно через їх характер, схильність до маніпуляцій чи обманів. Але особливо важко спілкуватися і тим більше будувати стосунки з егоїстами, а таких три серед зодіакальної дюжини.

За словами астрологів, найбільш егоїстичні знаки Зодіаку – Телець, Скорпіон та Водолій. На цю рису вказують їхні гороскопи, повідомляє Express.

Телець

Цей знак упевнений, що ніколи не помиляється. Їхня віра у власну правоту межує з визнанням самого себе напівбогом на землі. Не переносить критики. У дружбі та романтичних відносинах схильний контролювати інших. Не любить робити брудну роботу, а ось командувати – завжди радий. Іноді робить із людей маріонеток. Гороскоп для Тельця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Скорпіон

Люди, народжені під цим сузір’ям, часто не можуть перебувати у відносинах, якщо не мають влади над своїм партнером. Скорпіон хоче бути "ватажком зграї". Вважає, що йому всі зобов’язані. Самозакоханість цього знака винести не просто, а якщо він ще злиться, то стає жорстоким навіть стосовно близьких. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Водолій

Оточення вважає Водолія жахливим егоїстом, він сприймає себе як незалежну і вільну особистість. Прагнення до незалежності часто робить цих людей самодостатніми, але мінус у тому, що вони зовсім не замислюються про почуття інших людей. Водолії зосереджені виключно на своїх потребах, роблять так, як їм зручно. Гороскоп для Водолія на сьогодні знайдете на сайті.

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