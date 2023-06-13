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Два знаки зодіаку, яким не пощастить із грошима у 2023 році: хто у списку аутсайдерів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп для Овнів та Терезів
Гороскоп для Овнів та Терезів. Фото pexels.com

Ці двоє зовсім не думають про економію

Якщо у деяких знаків Зодіаку успіх буде на їхньому боці цього 2023 року, то є також парочка представників зодіакального кола, у яких справи не так добре. Двом знакам зовсім не везтиме з грошима.

Астрологи відзначають, що Овни та Терези не надають великого значення грошам, через що їм часто їх не вистачає. Їхні пріоритети у житті — враження, подорожі, пригоди чи хобі, на які вони витрачають багато коштів. Через це у них і трапляються фінансові труднощі.

Овен

У 2023 році Овни будуть дуже марнотратні. Народжені під цим знаком досить неорганізовані і не мають чітких цілей у житті. Їх не хвилюють кар’єра, гроші, машина чи домашній затишок. Для них важливішим є те, як вони живуть, досвід, яким вони насолоджуються, і пристрасне кохання. Овни витрачають гроші на концерти, свята, фестивалі, вечірки з друзями, бари та ресторани, де залишають свої останні гроші. Гороскоп для Овна сьогодні читайте на сайті.

Терези

У 2023 році Терези не будуть економити гроші, постійно купуючи всілякі речі тільки тому, що хочуть. Загалом, представники цього знаку Зодіаку трохи вагаються у покупках, коли справа доходить до погіршення їхнього фінансового стану. Але, якщо вони все добре, вони починають витрачати занадто багато. А потім надто пізно думають про економію грошей. Гороскоп для Терезів на сьогодні знайдете на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, чиє життя переверне ретроградний Сатурн. До несподіванок варто готуватись двом знакам Зодіаку.

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#Овен (знак зодіаку) #Терези (знак зодіаку)