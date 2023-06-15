Не найвдаліший період для кохання: на цю трійку знаків Зодіаку чекають романтичні невдачі у 2023 році

2023 для цих знаків успішний в інших сферах життя

2023 року є кілька зовсім невдалих знаків Зодіаку. Декому не пощастить із грошима, а на деяких чекають невдачі в коханні. Цій трійці завжди доводиться докладати більше зусиль, щоб здобути успіх на романтичній ниві.

Астрологи відзначають, що такими любовними невдахами у 2023 році є Овни, Близнюки та Козероги. Гороскоп для цих знаків читайте далі.

Овен

У 2023 році Овни перебувають на першому місці в списку найневдаліших знаків зодіаку у коханні. Цей знак Зодіаку взагалі не вміє обирати партнерів. Овни занадто багато вимагають і через деякий час стають набридливими, власними та настирливими. Гороскоп для Овна сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

У 2023 році нещасливі у коханні і ті, хто народився під знаком Близнюків! Вони щедрі та віддають майже все, коли люблять. Однак їхнє велике лихо в тому, що діляться собою вони з тим, хто цього зовсім не заслуговує. Тому їх часто кидають із різних причин. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Знак Козерога також один із найневдаліших у коханні. Вони орієнтовані на сім’ю, серйозні та цілеспрямовані, люблять дітей та багатьом жертвують заради сім’ї. Але їм не вистачає пристрасті, що часто не влаштовує їхнього партнера. Гороскоп для Козерога сьогодні знайдете на сайті.

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