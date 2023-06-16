Парад планет пророкує двом знакам Зодіаку втрату грошей, кохання, роботи

Вони зможуть подолати всі прикрості, якщо не сидітимуть склавши руки

На відміну від зодіакальних щасливчиків 2023 року, майбутній парад планет, який відбудеться 17 червня, матиме негативний вплив на представників двох знаків Зодіаку, приводячи їх до небезпечної ситуації та можливої втрати всього, що їм дороге.

Чекати біди варто людям, народженим під сузір’ями Лева та Водолія, пише unian. У різних сферах життя у них будуть неприємності, проте, маючи сильний характер, ці знаки зможуть усе подолати та стати ще сильнішими.

Лев

Левам загрожує втрата всіх своїх друзів, а також можливий розрив зі своїм партнером. Вони зіткнуться з безперервними конфліктами та суперечками. Леви можуть зазнати серйозних наслідків за минулі помилки. Намагайтеся уникати поганих вчинків і контролювати свої емоції, щоб зменшити негативний вплив на ваше життя. Гороскоп для Лева на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Водолій

У Водоліїв є ризик втратити роботу та фінанси, а також опинитися на межі розпачу. Якоїсь миті може здатися, що все вже безнадійно і весь світ обернувся проти них. Однак це не відповідає дійсності. Так, можливо, вони опиняться на дні. Але якщо Водолії виявлять у собі рішучість, то зможуть піднятися так високо з краю прірви, що більше жодні проблеми не зможуть їх наздогнати. Гороскоп для Водолія на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, хто зустріне своє кохання у червні 2023 року. Пощастить лише трьом представникам гороскопа.