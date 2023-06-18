Молодик 18 червня: що не можна робити в цей день, щоб уникнути всіх проблем

Цього дня абсолютно заборонено брехати, проявляти лицемірство, лестити і прикидатися

Молодий місяць є одним з найбільш значущих моментів у циклі супутника Землі. У червні це космічне явище відбудеться 18 числа у зодіакальному знаку Близнюків. Читайте нижче, які є заборони в червневий молодик і як вони можуть негативно вплинути на наше життя.

Експерти сайту про астрологію dailyhoro розповіли, що молодик у Близнюках становить певну небезпеку, оскільки поєднання активності повітряного елемента з байдужою поведінкою Місяця може призвести до серйозних труднощів та проблем.

Що не можна робити в молодик 18 червня

Брехати, проявляти лицемірство, лестити і прикидатися. Всі ці дії можуть серйозно підірвати вашу репутацію. Якщо хтось навіть запідозрить вас в обмані та нечесності, виникнуть неприємності.

Всі ці дії можуть серйозно підірвати вашу репутацію. Якщо хтось навіть запідозрить вас в обмані та нечесності, виникнуть неприємності. Розповсюджувати чутки. Багато хто цього дня поширюватиме неприємні чутки та плітки. Ця негативна поведінка негативно позначиться на їхній власній долі.

Багато хто цього дня поширюватиме неприємні чутки та плітки. Ця негативна поведінка негативно позначиться на їхній власній долі. Сипати порожніми звинуваченнями . Слід утриматися від звинувачень щодо людей, якщо ви не впевнені у їхній вині. Якщо є сумніви, краще зберегти мовчання.

. Слід утриматися від звинувачень щодо людей, якщо ви не впевнені у їхній вині. Якщо є сумніви, краще зберегти мовчання. З’ясовувати стосунки на людях . Якщо закохані пари посваряться перед іншими людьми, то з великою ймовірністю їхні стосунки скоро закінчаться, і це станеться дуже неприємним чином. Також інцидент завдасть удару по репутації.

. Якщо закохані пари посваряться перед іншими людьми, то з великою ймовірністю їхні стосунки скоро закінчаться, і це станеться дуже неприємним чином. Також інцидент завдасть удару по репутації. Здійснювати дорогі придбання . Багато хто 18 червня відчуватиме бажання придбати новий одяг або побалувати себе смачною їжею, але згодом відчують про це лише жалість. У такі дні найкращим рішенням буде зберігати самоконтроль.

. Багато хто 18 червня відчуватиме бажання придбати новий одяг або побалувати себе смачною їжею, але згодом відчують про це лише жалість. У такі дні найкращим рішенням буде зберігати самоконтроль. Перевтомлюватися. Неділя — такий день, коли важливо не навантажувати своє тіло та розум непосильним випробуванням. Втома, яка може виникнути 18 червня, може негативно вплинути на здоров’я.

Нагадаємо, що з 17 червня до листопада почав панувати ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.