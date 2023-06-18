Молодик 18 червня: що не можна робити в цей день, щоб уникнути всіх проблем
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Цього дня абсолютно заборонено брехати, проявляти лицемірство, лестити і прикидатися
Молодий місяць є одним з найбільш значущих моментів у циклі супутника Землі. У червні це космічне явище відбудеться 18 числа у зодіакальному знаку Близнюків. Читайте нижче, які є заборони в червневий молодик і як вони можуть негативно вплинути на наше життя.
Експерти сайту про астрологію dailyhoro розповіли, що молодик у Близнюках становить певну небезпеку, оскільки поєднання активності повітряного елемента з байдужою поведінкою Місяця може призвести до серйозних труднощів та проблем.
Що не можна робити в молодик 18 червня
- Брехати, проявляти лицемірство, лестити і прикидатися. Всі ці дії можуть серйозно підірвати вашу репутацію. Якщо хтось навіть запідозрить вас в обмані та нечесності, виникнуть неприємності.
- Розповсюджувати чутки. Багато хто цього дня поширюватиме неприємні чутки та плітки. Ця негативна поведінка негативно позначиться на їхній власній долі.
- Сипати порожніми звинуваченнями. Слід утриматися від звинувачень щодо людей, якщо ви не впевнені у їхній вині. Якщо є сумніви, краще зберегти мовчання.
- З’ясовувати стосунки на людях. Якщо закохані пари посваряться перед іншими людьми, то з великою ймовірністю їхні стосунки скоро закінчаться, і це станеться дуже неприємним чином. Також інцидент завдасть удару по репутації.
- Здійснювати дорогі придбання. Багато хто 18 червня відчуватиме бажання придбати новий одяг або побалувати себе смачною їжею, але згодом відчують про це лише жалість. У такі дні найкращим рішенням буде зберігати самоконтроль.
- Перевтомлюватися. Неділя — такий день, коли важливо не навантажувати своє тіло та розум непосильним випробуванням. Втома, яка може виникнути 18 червня, може негативно вплинути на здоров’я.
Нагадаємо, що з 17 червня до листопада почав панувати ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.