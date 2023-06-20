Цим знакам Зодіаку в жодному разі не можна одружуватися: повна несумісність

Таким парам буде дуже важко створити гармонійний союз

Кажуть, протилежності притягуються, і спочатку це справді може бути так, проте згодом усе може призвести до роздратування та суперечок. У питаннях кохання деякі комбінації знаків Зодіаку абсолютно несумісні.

Астрологи виділяють кілька пар астрологічних знаків. Найчастіше представники цих сузір’їв не вживаються між собою.

Знаки Зодіаку, які несумісні у шлюбі

Овен не повинен бути пов’язаний з Рибами — відносини, пов’язані з водою (Риби) та вогнем (Овен), можуть бути складними, враховуючи їх протилежні характери.

Також вважається, що Близнюки та Скорпіон астрологічно несумісні. Хоча спочатку це досить мила та гаряча пара. Але щоб створити міцний союз, потрібно дуже багато зусиль.

Левам може бути важко бути у доброму шлюбі з Козерогами. Люди обох знаків Зодіаку дуже конфліктні у разі розбіжності у думках і з більшою ймовірністю спробують розірвати стосунки, а не просто вислухають думку іншої людини.

Ніколи не одружуйте Діву зі Стрільцем — вони неможлива зодіакальна пара. Їхні спілкування будуть чудовими, і вони можуть зав’язати хорошу дружбу, проте любовний зв’язок — буде дуже складним.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку завжди ставлять на перше місце у житті кар’єру. Сім’я для таких людей не є пріоритетом.