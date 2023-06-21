Гороскоп на 22 червня: активний та плідний день, який підходить для кар’єрних звершень

Гарний час взятися за справи, які раніше відкладали.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не беріть на себе додаткову відповідальність чи зайву роботу. Вирішуйте завдання в міру їх надходження і не намагайтеся зробити все й одразу. Наведіть порядок у себе на столі та у своєму графіку: це допоможе правильно оцінити свої сили та не забути нічого важливого. Загалом день вдалий.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Близькі будуть звертатися до вас за допомогою чи порадою, тому будьте з ними уважні та надайте посильну підтримку. 22 червня Тільцям треба звертати увагу на знаки та підказки долі, намагатися їх зрозуміти. Можна приймати ризиковані пропозиції: успіх на вашому боці. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У суперечках чи обговореннях дійте дипломатично: 22 червня вам легко вмовити співрозмовника прийняти вашу точку зору або домовитися навіть із критично налаштованою людиною. Близнюків чекають несподівані події та вдалі збіги, якими варто скористатися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Початок нового проєкту чи справи буде вдалим для Раків. Не бійтеся ризикувати чи експериментувати: незвичайний підхід швидше приведе до потрібного результату. Однак слідкуйте за своїм самопочуттям: якщо енергії у вас недостатньо, варто відкласти усі важливі справи чи зустрічі. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

По можливості проведіть 22 червня вдома, обмежте контакти з сторонніми. Висока ймовірність захворіти чи отримати травму. Проте спілкування Львів із рідними та спільна робота будуть продуктивні. Намагайтеся знайти баланс між своїми особистими справами та сімейними обов’язками.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Активна плідна робота цього дня приноситиме свої плоди в перспективі. Усі важливі питання вирішуйте 22 червня: переносячи їх на інший час, ви уповільните та ускладните процес. Знаходьте компроміс з навколишніми, проявляйте такт та приязність у спілкуванні з ними.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Підготуйтеся до важкого напруженого дня. Навколишні часто розчаровуватимуть вас і навіть підводитимуть своїми обіцянками. Намагайтеся зберегти свій позитивний настрій, вибирайте собі у компанію веселих та добре знайомих людей. Не чекайте багато від цього дня, не будуйте великих планів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Будь-яка фізична робота піде на користь Скорпіонам та відверне від проблем. Хороший день, щоб розібратися з домашніми справами та навести лад у особистих відносинах. Корисно подумати про життєві пріоритети, намітити шляхи розвитку. Найближчими днями емоційний стан покращиться.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вам не вдасться провести день спокійно та самотньо. Близькі та друзі будуть потребувати вашої уваги та підтримки. Стрільцям 22 червня доведеться багато спілкуватися та проводити час поза домом. Використовуйте цей день для переговорів чи переконання співрозмовників: вам зараз це чудово вдається.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У першій половині дня енергія у Козерогів буде на високому рівні і захочеться активно діяти. Однак не варто брати на себе якісь зобов’язання: ваш ентузіазм вичерпається і буде важко закінчити навіть половину з того, що заплановано. Вибирайте справи, які можуть дати прибуток. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Гарний час, щоб розібратися у власному житті, навести лад у робочому графіку, розставити пріоритети. Навколишні можуть дати вам гарну ідею, тому прислухайтеся до розмов і вступайте до дискусій. Не забувайте про відпочинок, робіть перерви, пийте більше води, щоб бути в тонусі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Забудьте про лінощі і дозвільне проведення часу. 22 червня у Риб багато невідкладних справ, зустрічей та розмов. Мобілізуйте свою енергію та виконайте всі намічені завдання. Не відмовляйте навколишнім у підтримці чи раді, коли вони про це попросять: багатьом знадобиться ваша увага.