Життя трьох знаків Зодіаку круто зміниться в ретроградну Венеру

Комусь вона принесе щастя та радість, а комусь — проблеми у житті

Планета кохання Венера, як і планета порядку Сатурн, знаходиться в ретроградному стані — вона рухатиметься так з 23 липня по 4 вересня.

Астрологи вказали на три знаки Зодіаку, які круто змінять своє життя під впливом ретроградної Венери. Про це пише unian.

Овен

Венера може призвести до несприятливих змін у житті. Вам слід звернути увагу на загострення хронічних захворювань та звертатися до лікаря за будь-яких тривожних симптомів. Також можливі конфлікти із близькими. Можливо, вже давно настав час для серйозної та неприємної розмови. Гороскоп для Овна на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Телець

На роботі можливі серйозні проблеми. Вам дуже важливо, щоб вами захоплювалися, шанували та відкрито хвалили, але часто реальність не відповідає вашим очікуванням. Якщо це дійсно необхідно для вас, вам слід переконати керівництво, що ви гідні такого ставлення. Перевершіть себе, щоб довести свою цінність. А якщо ви поки що не в змозі цього зробити, краще направити свою енергію в інше русло. Гороскоп для Тельця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Стрілець

Вам ретроградна Венера принесе винятково позитивні та яскраві емоції. Ця планета подарує вам задоволення в особистому житті, у стосунках, роботі. Ви відчуватимете неймовірне щастя, тому що все збуватиметься так, як ви задумаєте. Це сприятливий період для просування вперед, здійснення своїх бажань, приходу нових ідей та багато іншого. Гороскоп для Стрільця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи назвали найгірших для дружби знаків Зодіаку. У топі — три представники гороскопа.