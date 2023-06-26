Чи повалять росіяни владу у кремлі: відомий мольфар дав чітку відповідь

Росіяни змиряться з усім навіть без рук та ніг

Відомий український мольфар Макс Гордєєв розповів, чи чекати від жителів країни-агресорки бодай краплі якихось з'ясувань на тлі поголовної інвалідизації своїх військових на війні проти України. Цирк із заколотом пригожина дає підстави вважати, що все в росії — сумно.

В ефірі "Ранку у великому місті" на телеканалі "Факти" Гордєєв заявив, що навіть якщо всі окупанти будуть без рук і ніг, до бунтів у кремлі не дійде.

Росіяни так само смиренно підкорятимуться своїй владі. Це ще раз підтверджує той факт, що українці та жителі рф – це не один народ.

"Ніхто не прийде розбиратися. Вони в принципі не схильні до того, щоб із кимось і чимось розбиратися. Це не наша українська жінка-мати, яка за свого сина розірве всіх. Там принесуть їй шубу, сфоткають і заберуть. Тому давайте не будемо тішити себе надією, що колись ця країна щось зрозуміє", — сказав мольфар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що думають українці про "громадянську війну" в росії, яка закінчилася, не встигнувши повноцінно розпочатися.