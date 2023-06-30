Названо три найчесніші знаки Зодіаку: кому можна завжди вірити на слово

Овен, Діва та Стрілець не стануть вам брехати, навіть якщо правда буде гіркою

Деякі знаки Зодіаку в астрології вважаються найбільшими брехунами, інші ж приємно здивують своєю кристальною чесністю. Це ті люди, яким можна вірити на слово.

За словами астрологів, є три найчесніші знаки Зодіаку – Овен, Діва та Стрілець. На це вказують їхні гороскопи, повідомляє nypost.com.

Овен

Запальний характер Овна та його нездатність контролювати емоції не дасть йому прикидатися і брехати. Цей знак без вагань завжди каже те, що насправді думає. Такі люди не бояться викривати брехню, навіть якщо їхня правда може бути для когось неприємною. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

Діва

Цей знак має здатність бачити все, що можна якось покращити та вдосконалити. Діва не мовчатиме про свої спостереження, а чесно поділиться ними з оточенням. Однак парадокс у тому, що такі люди вміють давати поради, але часто неспроможні прийняти рекомендації у відповідь. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Умілі оратори, які вважають своїм покликанням викривати брехунів і просувати істину в маси. Дуже чесні. Говорять правду голосно й незважаючи на те, що подумають люди навколо. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку – головні маніпулятори. З такими людьми треба тримати вухо насторожі.