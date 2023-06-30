Гороскоп на 1 липня: день ідеально підходить для відпочинку та наведення порядків у будинку

Хороший день, щоб реалізувати свої бажання чи речі, які ви давно задумали виконати.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

При спілкуванні з незнайомцями будьте обережні: деякі люди захочуть втрутитися у ваші справи та порушити плани. Наведіть порядок вдома, помийте підлогу, заберіть старі речі. Це цілюще вплине на ваше самопочуття та покращить настрій. Не бійтеся просити допомоги у близьких.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Накопичена за тиждень втома дається взнаки. Тільцям корисно провести цей день далеко від проблем та галасливого суспільства. Розслабтеся на самоті, займіться справами, які приносять вам задоволення. У цей період на роботі змінюються обставини, важливо швидко реагувати та підлаштовуватися під них. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий день для Близнюків. Будь-яке починання 1 липня принесе успіх, і ви швидко досягнете поставленої мети. Також 1 липня ви можете знайти потрібну інформацію або відповіді на важливі питання, що вас хвилюють. Спілкування з авторитетними чи впливовими людьми буде корисним.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки радять провести день на самоті, займаючись приємними справами та відновлюючи сили. Також Ракам корисно знайти заняття, яке їх надихає та підвищує настрій. Якщо у вас на цей день заплановано якісь важливі справи, делегуйте їх близьким або перенесіть на інший час. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Приділіть більше часу побутовим питанням: запасіться продуктами, наведіть лад у квартирі. Це відверне вас від думок про роботу та допоможе емоційно розслабитися. Можливі напружені ситуації у спілкуванні з рідними. Корисно провести вечір на самоті, відпочити від розмов або просто виспатися.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для домашніх справ, причому краще займатися ними на самоті. Дівам корисно зняти напругу, що накопичилася за тиждень, відпочити від активних справ і розслабитися. Намагайтеся контролювати емоції під час спілкування з близькими, розмовляти спокійно та ввічливо.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Будуйте плани, аналізуйте останні події та намагайтеся відповісти на питання, які вас хвилюють. День у Терезів складається вдало: їм цікаво розмовляти на різні теми з близькими чи з незнайомцями. Можна приймати ризиковані пропозиції, розпочинати нові справи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Проведіть день удома з коханими людьми, поговоріть про особисті проблеми, помрійте. Прибирання та наведення порядку піднімуть вам настрій та відвернуть увагу від робочих проблем. Однак уникайте нападів лінощів або неробства 1 липня. Корисно сходити до спортзалу чи зайнятися активними вправами на повітрі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Приділіть час близьким людям, проведіть з ними день, поговоріть про їхні проблеми. День підходить для легкої та приємної роботи. 1 липня не беріться за важкі чи складні справи: вони буксуватимуть і вимагатимуть надто великих зусиль. Наведення порядку вдома разом із рідними зміцнить ваші стосунки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Малознайомі люди можуть дати Козерогам гарну пораду про майбутню кар’єру. Підготуйтеся до наступного робочого тижня: зробіть прибирання, купіть продукти на користь. На вас чекають невідкладні справи, займатися побутовими питаннями буде ніколи. На цей день оберіть приємну нескладну роботу. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Справи, які ви робитимете всією сім’єю, піднімуть настрій і зміцнять ваші стосунки. Зробіть невеликий косметичний ремонт, перестановку, проведіть генеральне прибирання. Відверта розмова із рідними допоможе розв'язати деякі проблеми: близьким потрібна ваша підтримка.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня зірки радять Рибам зайняти споглядальну позицію та не втручатися у те, що відбувається. Займіться розв'язанням господарських питань, наведіть чистоту будинку. Намагайтеся відновити сили перед наступним тижнем. Серйозні питання перенесіть на другий день.