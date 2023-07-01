Працює з магією чи помилка Всесвіту? Відомий екстрасенс дав два протилежні прогнози по смерті путіна

То де ж істина?

Переможець телевізійного проєкту "Битва екстрасенсів" каналу СТБ Максим Гордєєв, який називає себе експертом у галузі астрології та мольфарства, разом зі своїми колегами по "цеху" не завжди дає точні прогнози щодо смерті президента росії володимира путіна.

Так, у квітні Гордєєв розповів, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки він відтягує свою останню годину завдяки магічним ритуалам.

"Тому що він працює не тільки з лікарями, а й з великими магічними ритуалами. Не всі хтось робить за нього, тому що він і сам може щось робити в цьому плані. Не сумнівайтеся, що це та ще падла і демон", — сказав тоді чоловік.

А у червні Гордєєв розповів в ефірі "Ранку у Великому Місті" на телеканалі "Факти", що саме "Всесвіт", як називає це чоловік, спеціально залишає путіна в живих. Відповідно до особистої думки учасника розважальних шоу (Макс Гордєєв був експерт на шоу "Співають всі" каналу "Україна"), до влади в росії може прийти людина ще гірша, ніж путін, і навіть небезпечніша у 20 тисяч разів.

"Всесвіт чомусь хоче, щоб ця людина ще була жива. Всесвіт хоче, щоб ми чогось навчилися", — сказав нещодавно Гордєєв.

Звичайно, кожен має право вирішувати, вірити популярним і мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть невинні українці. Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.