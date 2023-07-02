"Навесні Крим буде наш": відомий астролог оконфузився прогнозом на 2023 рік

Чи варто довіряти астрологам – вирішувати лише вам

Багато українських астрологів та екстрасенсів, як би вони не хотіли заспокоїти, а в деяких випадках навіть налякати жителів країни своїми прогнозами щодо війни з росією, досить часто помиляються. Їм продовжують вірити, і це не дивно, адже кожному з нас зараз потрібна хоч маленька надія на якнайшвидшу перемогу українських захисників.

Якими б не були гороскопи таких експертів, вони не справджуються. І один із таких прикладів — прогноз відомого Влада Росса.

Так, у жовтні минулого року астролог заявив, що якщо путіна "не приберуть" найближчим часом, то головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний "звільнить Крим максимум до 9 травня". Весна 2023 року давно закінчилася, тимчасово окупований півострів поки що забитий росіянами, а наші військові віддають усі свої сили звільненню територій на сході та півдні України.

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії. Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.