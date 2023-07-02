У вашому житті почнеться щасливий період: названо три щасливчики липневої повні

Повний Місяць несе сприятливі зміни Дівам, Тельцям та Ракам

У понеділок, 3 липня 2023 року, відбудеться супермісяць у знаку Козерога. Це рідкісне явище вплине на життя всіх знаків Зодіаку, але трійці зодіакальних представників не варто переживати: їхні справи підуть лише краще.

За словами астрологів, липнева повня відкриє щасливий період у житті трьох знаків Зодіаку – Діви, Тельця та Рака. Докладніше про це розповідає їхній гороскоп.

Діва

У вашому особистому житті настане гармонія. Відносини у сім’ї зміцняться. Повний місяць 3 липня закликає вас зосередитися на домашніх питаннях та турботі про близьких. Ви зрозумієте, що для вас важливо, і знайдете способи зробити вашу сімейну сферу життя комфортнішою. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Телець

У повню вирішаться всі ваші проблеми. Будьте насторожі та зберігайте самовладання, щоб швидше вичерпати будь-які конфліктні ситуації. Зірки обіцяють розвиток у професійних справах, ваші цілі щодо роботи стануть більш зрозумілими. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Рак

Готуйтеся до масштабних змін у житті. Повний місяць показує, що романтичні відносини можуть вийти на новий, більш серйозний рівень. Не дозволяйте страху гальмувати ваш розвиток, але до інтуїції обов’язково прислухайтеся. Більше того, успіх можливий і у професійній сфері. Гороскоп для Рака сьогодні – на сайті

Раніше "Телеграф" розповідав, що астрологи прогнозують весілля деяким знакам Зодіаку. Одруження може відбутися вже 2023 року.