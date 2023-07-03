Чомусь не помер і не пішов з поста: астропрогноз Влада Росса по путіну не здійснився 2023 року

На жаль, прогнози популярних у мережі астроекспертів часто не збуваються

Влад Росс, який називає себе дипломованим астрологом і астрополіттехнологом, помилився зі своїм прогнозом щодо смерті президента країни-агресорки росії володимира путіна. Нібито кривавий диктатор мав уже померти у березні 2023 року.

У травні минулого року Росс заявив, що путін помре незабаром, і навіть назвав "точну" дату. При цьому астролог назвав захворювання, яким нібито страждає президент рф.

За його словами рік тому, путін хворий на рак підшлункової залози і помре у березні 2023-го року. Водночас він мав піти з поста, оскільки таке було положення нічних світил. Але, як бачимо, віз і нині там.

Протилежні астропрогнози лунали і з вуст відомого в Україні мольфара Максима Гордєєва. Раніше він заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії.