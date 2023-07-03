Повня 3 липня принесе кардинальні зміни трьом знакам Зодіаку

Космічне явище "підірве" життя Овнів, Близнюків та Козерогів

Липнева повня у 2023 році випадає на 3 число. Згідно з астрологією, це особливе космічне явище здатне впливати на долю всіх представників зодіакального кола.

Найбільше відчують вплив повного Місяця люди, народжені під сузір’ями Овна, Близнюків та Козерога. Про це пише 1plus1.

Овен

Повня 3 липня принесе Овнам ясність щодо планів на кар’єру та можливих змін у професійній сфері. Вона допоможе краще зрозуміти, в якому напрямку рухатись уперед у житті. Це може бути пов’язано з професійними змінами, такими як звільнення, перехід на нову роботу, зміна сімейного статусу або навіть поява дитини. Гороскоп для Овна на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Близнюки

У цей період Близнюки зіткнуться з фінансовою ситуацією, яка може призвести до трансформації чи кризи. Ці зміни стосуватимуться грошей, що належать іншим людям, таким як засоби чоловіка, жінки або інших людей. Доведеться прийняти важливі рішення, можливо, пов’язані зі звільненням. Також можливі непередбачені витрати. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Цей день принесе Козерогам багато емоційних переживань. Зміни можуть торкнутися ролі, статусу і ставлення до себе. Повня принесе цікаві події та можливості в різних сферах життя, оскільки вона відповідає за ініціативу, прийняття рішень та перші кроки в різних сферах життя. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" писав, що з 17 червня до листопада почав панувати ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.