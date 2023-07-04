Дуже вдалий час: цим знакам Зодіаку найбільше пощастить у перший тиждень липня 2023 року

Цей тиждень відкриє двері у захоплюючий світ, повний можливостей

Перший тиждень липня означає позитивний поворот подій для людей, народжених під деякими знаками Зодіаку. Якщо ви один із щасливчиків, ви повинні бути готові до нових можливостей та захоплюючих нових починань, тому що вони йдуть до вас.

Астрологи відзначають, що період із 4 по 9 липня буде дуже вдалим часом для людей, народжених під знаками Тельця, Козерога та Лева. Обов’язково використовуйте цей час.

Телець

Цього тижня ви можете покращити місце своєї роботи, діючи розумно та ефективно. Співпрацюйте з людьми, на яких ви можете покластися, і не ставте під загрозу те, ким ви є. Після того, як все сказано і зроблено, ви побачите, що ваші зусилля того варті. Вам буде набагато легше спілкуватися з колегами, що допоможе вам у вирішенні важливих проблем та досягненні оптимальних результатів.

Козеріг

Цього тижня ви на правильному шляху до досягнення всіх ваших цілей! Ви готові та прагнете знайти інноваційні відповіді на всі ваші проблеми. Ваші ідеї отримають підтримку оточуючих, і ви навіть зможете переконати деяких недоброзичливців у тому, що вони варті вкладень. Перший тиждень липня — це час, коли зірки вишиковуються надзвичайно сприятливо для вашого знаку Зодіаку.

Лев

Цього тижня ви відчуваєте, що на емоційному підйомі, тому що здається, що все приносить вам значно більше радості. Скористайтеся цим тижнем, щоб вдатися до розваг і занять, які приносять вам задоволення. Ваші романтичні стосунки будуть спокійними, мирними та вільними від занепокоєння та невпевненості. Також ви зможете взяти свої витрати під контроль та скоротити їх за допомогою свого інтелекту та терпіння.

Раніше "Телеграф" писав, що з 17 червня до листопада почав панувати і ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.