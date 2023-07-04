Гороскоп на 5 липня: на когось чекають нові знайомства, а на когось — вигідні угоди

Вдалий день для переговорів та пошуків компромісів.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього середовища.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Налаштовуйте себе на позитив, поступово входьте до робочого ритму дня. По можливості перенесіть важливі справи або зустрічі на інший час, а 5 липня займіться тим, що вам до вподоби. Прислухайтеся до порад чи думок навколишніх людей. Ви можете почути цікаву ідею.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня корисно ділитися із колегами своїми планами, обговорювати нові проєкти. Можливо, хтось захоче запропонувати вам вигідну співпрацю або підтримку. Нові знайомі можуть стати добрими приятелями та однодумцями. Тільцям 5 липня не варто перенапружуватися. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Енергія у Близнюків на високому рівні і 5 липня їм на думку спадають слушні думки та корисні ідеї. Не зайвим буде їх записати, щоб пізніше використовувати у своїй роботі. Спілкування та нові знайомства покращать ваш настрій і дадуть стимул рухатися вперед. Слідкуйте за своїм самопочуттям, робіть перерви.

Рак (22 червня — 22 липня)

Успіх буде на вашому боці. Не бійтеся братися навіть за складні справи, або поверніться до тих, що ви раніше відклали через брак ресурсів. Ракам треба виявляти ініціативу, не боятися висловлювати свою думку. Складні переговори пройдуть успішно і закінчаться з вигодою для вас. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки не рекомендують Левам 5 липня брати на себе додаткові завдання або намагатися зробити якнайбільше. Потрібно знаходити баланс між роботою та відпочинком та стежити за своїм самопочуттям. Є шанс отримати вигідну пропозицію. У складних ситуаціях слухайте свій голос.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Справи, якими Діви займалися довгий час, можуть бути завершені. Дехто отримає відповідь на важливе питання, яке давно їх займало. Виявляйте ініціативу у спілкуванні, прислухайтеся до розмов навколо вас. У особистих стосунках будьте м’якшими та тактовнішими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вдалий та плідний день для Терезів. Ви можете укласти вигідну угоду або швидко розв'язати складне питання. Намагайтеся зробити якнайбільше, щоб розвантажити наступні дні. Слушний час для виправлення помилок або налагодження перерваних відносин.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Добре знайомі прості справи вдаватимуться Скорпіонам у цей день найкраще. Відкладіть нові проєкти або складні питання на інший час: зараз вам не вдасться сконцентруватися і довести їх до кінця. Намагайтеся не сперечатися, уникати неприємних ситуацій і уникати роздратованих людей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День очікується вдалий та цікавий. Ви дізнаєтеся багато нового, що може стати в пригоді в подальшій кар’єрі. Складні справи вирішуються швидко та з вигодою для вас. Можна приймати ризиковані пропозиції, розпочинати амбітні проєкти. Можливі нові корисні знайомства та зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Заручіться підтримкою своїх однодумців та розпочинайте реалізацію давно задуманих планів. Козерогам слід звертати увагу на події та зустрічі, помічати знаки Долі, які вкажуть правильний шлях руху вперед. Те, про що ви мріяли довгий час, може розпочатись здійснюватися. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День активний та напружений для Водоліїв. Однак зірки будуть на вашому боці і багато складних питань вирішаться швидше і простіше, ніж зазвичай. У скрутних ситуаціях використовуйте свій минулий досвід, а поради навколишніх можуть лише ускладнити роботу. День підходить для повернення боргів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Те, чого ви так прагнули довгий час, у цей день може скоритися. Ризиковані пропозиції слід ухвалити: це допоможе просунутися у розв'язанні важливого питання. Старі неприємні проблеми, що постійно повертаються, Риби можуть вирішити 5 липня раз і назавжди.