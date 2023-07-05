Готуйтеся до перевірки нервів на міцність: два знаки Зодіаку зіткнутися з труднощами у коханні у липні 2023

Налаштовуйтесь на позитив, і зрештою все піде на краще.

Другий літній місяць супроводжуватиметься справжньою любовною драмою для деяких знаків Зодіаку, яка перевірить їх нерви. Зірки попереджають, що випробуванню будуть піддані їх терпіння та почуття.

Астрологи відзначають, що з труднощами в коханні в липні зіткнуться Раки та Терези. Однак не варто відмовлятися від своїх коханих, а натомість ретельно попрацюйте над покращенням якості своїх стосунків.

Терези

Цього місяця ви будете залучені до любовної драми, яка буде зосереджена головним чином на непорозумінні між вами та вашою половинкою. Дайте собі час, необхідний для відновлення зв’язку один з одним і роботи над поліпшенням якості ваших відносин. Дозвольте вашому коханню знову розцвісти.

Продемонструйте своєму партнеру, що ви готові вкласти більше і ви привернете його увагу. Якщо ви хочете зберегти ці відносини, ви повинні бути готові надати своєму партнеру підтримку та підтримку, яких він потребує.

Рак

Цей місяць може принести вам серйозні емоційні потрясіння у сфері кохання. Вкрай важливо, щоб і ви, і ваш партнер були готові говорити один з одним відверто і чесно, якщо ви хочете успішно відновити довіру. Постарайтеся не бути надто суворим до себе і докладіть зусиль, щоб зрозуміти емоції, які ви відчуваєте.

Витратьте деякий час на чесний та прямий діалог зі своїм партнером. Слухайте, що він теж хоче сказати, а потім разом знайдіть розв'язання проблеми. Будьте терплячими, але зберігайте свою рішучість.

Раніше "Телеграф" писав, що з 17 червня до листопада почав панувати і ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.