"Максимум травень 2023-го": відомий астролог сконфузився з прогнозом про смерть путіна

На жаль, але російський диктатор, як і раніше, живий

"Коли помре путін" — це питання, яке дуже цікавить українців, і звичайно ж багато астрологів, тарологів і екстрасенсів поспішають поділитися своїми позитивними прогнозами про швидку смерть президента росії. Ось тільки вони не справджуються.

Так трапилося і з пророкуванням від відомого українського астролога Влада Росса. У грудні минулого року астроексперт зазначав, що путін з натяжкою доживе до травня 2023 року. Проте на календарі вже липень, а диктатор живий.

Було, звичайно, і припущення, що смерть російського президента ретельно приховуватимуть, а за нього в медійному просторі виступатиме двійник. Однак, чи так це вірогідно нам невідомо.

З правдивості в цьому прогнозі Росса лише те, що всьому світу вже давно зрозуміло, що росія програла цю війну, причому це сталося ще 2022-го року. І пояснили це не астрологи, а бійці ЗСУ.

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії. Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.