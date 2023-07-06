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Не знають пощади: наймстивіші жінки за знаком Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тельці, Раки, Леви та Скорпіони дуже підступні
Тельці, Раки, Леви та Скорпіони дуже підступні. Фото izhlife

Їхня підступність не знає кордонів

Астрологи, які раніше назвали найгірших друзів за знаком Зодіаку, розповіли про представниць гороскопа, які дуже підступні за своєю натурою.

Вони впевнені, що помста — це страва, яку потрібно подавати холодною, пише "Клубер". Жінки, народжені під 4 сузір’ями, утримують образу в серці і мстять своїм кривдникам.

Скорпіон

Скорпіона буде важко обдурити чи маніпулювати нею. Вона легко аналізує людей і ніколи не прощає тих, хто намагається її використати. Жінка-Скорпіон вважає, що немає нічого неправильного в тому, щоб помститися своїм ворогам у разі потреби. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Телець

Жінка-Телець здатна витримувати образи, завдані їй, і, можливо, навіть надасть своєму співрозмовнику другий шанс. Однак, якщо людина продовжуватиме робити помилки, жінка цього зодіакального знака стане нещадною, і жодні вибачення вже не вплинуть на неї. Гороскоп для Тельця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Лев

Жінка-Лев зазвичай має добродушний характер, але краще уникати того, щоб її дратувати. Якщо хтось спробує обмежити її в чомусь, вона негайно зверне свою лють не лише на цю людину, а й на її близьких друзів. Гороскоп для Лева на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Рак

Зазвичай Раки дуже прив’язані до своєї сім’ї, тому якщо хтось зачепить їхнього партнера чи близьких, це справді викличе гнів у представниці цього знака. Не слід очікувати від них прощення. Гороскоп для Рака на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" писав, що з 17 червня до листопада почав панувати ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.

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#Телець (знак зодіаку) #Рак (знак зодіаку) #Лев (знак зодіаку) #Скорпіон (знак зодіаку)