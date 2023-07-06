Гороскоп на 7 липня: на когось чекає приємний вечір у колі друзів, а на когось — кар’єрний ріст

Хороший день для завершення минулих справ

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Якщо ви виявите наполегливість на роботі, доведете свою правоту, то отримаєте результати, на які навіть не розраховували. Вечір присвятіть своїм близьким, проведіть час у сімейному колі. Обговорення спільних планів та довірчі розмови зміцнять ваші стосунки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Енергія Тельців буде на високому рівні і їм захочеться діяти та активно працювати. Перша половина дня буде найрезультативнішою: вдасться вирішити багато складних питань. Не варто 7 липня остаточно відмовлятися від минулих зв’язків чи стосунків, вони ще можуть стати в пригоді. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки радять Близнюкам бути скромнішими і не хвалитися. Серед вашого оточення знайдуться заздрісники, які плести інтриги у вас за спиною. Також будьте обережні з гострими та гарячими предметами. 7 липня значний ризик отримати травму. День підходить, щоб відмовитись від деяких шкідливих звичок.

Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє бути сприятливим, якщо Раки виявлять більше за дипломатичність. Не намагайтеся домогтися свого, будь-що-будь, не сперечайтеся. Підлаштовуйтесь під обставини, слухайте співрозмовника та шукайте компроміс. Не приймайте фінансових пропозицій: є ймовірність втратити гроші. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Відмовтеся 7 липня від усіх авантюр чи ризикованих підприємств. Вони можуть принести вам проблеми та втрати в майбутньому. Найкраще займатися знайомими справами, використовувати стандартні методи роботи. Левам краще провести вечір у компанії близьких друзів, повеселитися та розслабитися.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Налаштовуйтесь на серйозний лад: у першій половині дня вам доведеться багато роботи та відповідальних справ. В особистих відносинах корисно трохи змінити поведінку. Прислухайтеся до свого партнера, зрозумійте його бажання та переваги. Не розпорошуйте увагу, сконцентруйтеся на найважливішому.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не плануйте на цей день складних і великих справ, на які поки немає ресурсів. Ви тільки витратите час і сили, але не зможете просунутися в них. Займайтесь рутинною роботою, закінчіть старі проекти. Терезам корисно поміркувати про життя, про те, що заважає рухатися вперед.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Обговорення ділових питань і просто дружнє спілкування чудово вдаватимуться Скорпіонам. Використовуйте сприятливий час для налагодження потрібних зв’язків та знайомства з цікавими людьми. Наведення ладу будинку допоможе заспокоїтися і зосередитися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Чим більше ви спілкуєтеся з навколишніми, тим вище ваші шанси зміцнити своє становище на роботі та піднятися кар’єрними сходами. Ви можете знайти спільні теми з будь-яким співрозмовником та легко отримати бажане. Закінчіть справи, які ви добре знаєте, а нові проєкти відкладете на другий день.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

По можливості не призначайте на цей день відповідальних зустрічей чи переговорів, дозвольте собі емоційно розслабитися. Час, проведений з близькими людьми, підніме настрій і додасть сил. Спілкування на різні теми 7 липня також буде продуктивним для Козерогів. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зірки радять Водоліям зробити невелике перезавантаження, внести щось нове у їхнє життя. Зробіть перестановку, придбайте нові предмети інтер’єру. Розмови про спільне майбутнє корисні для зміцнення стосунків із рідними. Не бійтеся розповісти про свої проблеми: ви отримаєте слушну пораду.

Риби (20 лютого — 20 березня)

7 липня важливо швидко реагувати на те, що відбувається, і приймати рішення. Рибам відкриються чудові можливості покращити своє професійне становище та важливо не пропустити їх. Знайомства будуть цікавими та корисними, не соромтеся більше спілкуватися навіть із незнайомими людьми.