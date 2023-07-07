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Весна минула: відома таролог осоромилася прогнозом дати закінчення воєнного стану

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Людмила Хомутовська
Людмила Хомутовська. Фото Соцсети

Ситуація не покращилась

Людмила Хомутовська, яка називає себе експертом у галузі тарології, схибила зі своїм астропрогнозом щодо того, коли в Україні скасують воєнний стан.

У вересні минулого року Хомутовська заявила в одному з інтерв’ю, що воєнний стан, який Україна ініціювала з моменту вторгнення до країни армії росії понад рік тому, закінчиться навесні 2023 року — у березні-квітні.

Також таролог заявляла, що якщо його і не скасують повністю, то мешканці все одно зможуть без проблем виїжджати за кордон. Але, як бачимо, війна триває, а воєнний стан ще продовжує діяти, доки ВСУ повністю не звільнять території, раніше захоплені російськими окупантами.

Минулого року український астролог Влад Росс помилився з прогнозом щодо дати смерті президента росії володимира путіна. Нібито той мав померти у березні 2023 року від раку підшлункової залози.

Протилежні астропрогнози лунали й з вуст відомого в Україні мольфара Максима Гордєєва. Раніше він заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".

Теги:
#Астрологія #Воєнний стан