Гороскоп на 9 липня: вдалий та плідний день, коли вирішиться багато проблем

Приймаючи рішення самостійно, зважте всі ризики та подумайте двічі

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Зірки радять вам реагувати на те, що відбувається прагматично, керуючись холодним розумом. Якщо ви не впевнені у якомусь рішенні, відкладіть його на інший час. Це саме стосується і ділових пропозицій, які можуть бути зроблені Овнам 9 липня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Щоб розв'язати проблеми, що накопичилися, і складні справи, вам доведеться реально подивитися на речі і перестати приймати бажане за дійсне. Корисно звертатися до друзів чи рідних за порадою та допомогою: вони обов’язково вас підтримають. Намагайтеся не псувати стосунки, будьте м’якшими. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий та плідний день. Вам вдається ефективно вирішувати кілька завдань одночасно та приймати правильні рішення у складних ситуаціях. Приділяйте увагу дрібним деталям, які будуть важливими для всієї роботи. Самопочуття Близнюків може погіршитися, якщо до нього не дослухатися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Перша половина дня буде складною та напруженою. Можливі непередбачені обставини, травми чи затримки. Після обіду ситуація налагодиться, тож усі важливі справи призначайте на вечір. Зустрічі з незнайомими людьми вплинуть на ваше майбутнє: будьте уважнішими та дружнішими з ними. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

9 липня особливо добре у вас будуть виходити неприємні чи нудні справи, які ви раніше відкладали. А от спілкування у Левів з навколишніми вийде напруженим: вони легко можуть образити співрозмовника різким словом чи необґрунтованою критикою. Працюйте самотньо.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Важливі справи краще перенести на завтра, а цей день присвятити рутинній монотонній роботі, яка вам добре вдаватиметься. Якщо є люди, з якими ви у сварці, поговоріть із ними відверто, знайдіть спільне рішення. Дівам корисно більше часу проводити на природі, заряджатися енергією.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Відповідний день для виконання своїх зобов’язань та повернення боргів. Це позитивно вплине на вашу карму. В особистих відносинах у Терезів можливі проблеми з довірою, Замість того, щоб намагатися впіймати партнера на брехні, поговоріть з ним відверто, проясніть ситуацію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Перш ніж розпочинати новий перспективний проєкт, закінчіть старі справи, виконайте свої зобов’язання. Серед нескінченного потоку новин відбирайте лише ті, що стосуються вас чи вашої роботи. Спілкування з навколишніми також варто обмежити: Скорпіони ризикують витратити багато часу марно.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настав час кардинальних змін: сміливо відмовляйтеся від речей чи думок, які зжили себе і лише тягнуть вас назад. 9 липня намагайтеся перебувати в компанії людей, які надихають вас, генерують цікаві ідеї. Не варто присвячувати близьких у ваші плани, зараз вони вас не зрозуміють.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зміни, які зараз входять у життя Козерогів, лише на краще. Не бійтеся проявляти активність, висловлювати свою думку. Добре знайти заняття, яке приносить вам радісні емоції. Обмежте спілкування з незадоволеними, роздратованими людьми, намагайтеся уникати конфліктних ситуацій. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Інтуїція Водоліїв дасть правильні підказки, тож більше прислухайтеся до себе. Не починайте 9 липня нових справ: вашого ентузіазму може не вистачити і доведеться кидати його на півдорозі. Також зірки радять не брати на себе додаткову відповідальність та не бути надто активними.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Звертайте увагу на знаки чи підказки долі: вам може пощастити цього дня. Розмови з близькими людьми на болючі теми призведуть до великої сварки, тому виявляйте більше такту та поваги до навколишніх. Напруга, що накопичилася Рибам можна зняти тренуванням або пробіжкою в парку.