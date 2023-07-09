Названо три знаки Зодіаку, до чиїх порад варто завжди прислухатися

Якщо ви дружите з Рибою, Дівою чи Козерогом, то вам дуже пощастило з їхнім умінням давати справді гарні поради

Знайти людину, яка не тільки могла б вислухати, підтримати, а й допомогти слушною порадою, не так просто. Але деякі знаки Зодіаку мають всі ці якості, що може дозволити їм потрапити до числа найкращих друзів.

За словами астрологів, вміють давати гарні поради три знаки Зодіаку – Риби, Діва та Козеріг. До рекомендацій людей, народжених під цими сузір’ями, завжди варто прислухатися.

Риби

Відомі своїм добрим серцем та м’яким характером, пише Bustle. Коли Риби дають пораду, вона зважена і розумна, а ще щира, продумана й уважна до потреб іншої людини. Цей дбайливий знак Зодіаку має гостру інтуїцію, яка допомагає їм при ухваленні рішень. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Діва

Вміють давати поради, але можуть бути не такими чемними, як попередній знак. Діва – один із найчесніших та найжорстокіших зодіакальних представників. Тому їхні поради звучать прямолінійно й жорстко. Цей знак говорить не те, що ви хочете почути, а те, що вам потрібно. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Прямолінійні та прагматичні Козероги чудово вміють аналізувати факти й визначати наступні кроки, що допомагає їм ділитися з людьми гідними порадами. Можете розраховувати на те, що цей знак дасть слушну рекомендацію, яка допоможе вам у будь-якому питанні. Козероги можуть легко взяти на себе відповідальність. Як тільки ви дозволите їм поринути у вашу проблему, вони поведуть вас у правильному напрямку. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

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