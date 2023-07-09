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Гороскоп на 10 липня: перший день тижня, який принесе багато спілкування та енергії

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Гороскоп на 10 липня 2023 року
Гороскоп на 10 липня 2023 року. Фото Getty Images

Почніть новий тиждень із чистими думками та добрими намірами, вивчивши астрологічні підказки для вашого знаку Зодіаку

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 липня, в якому розповість, що обіцяють зірки представникам зодіакального кола та які рекомендації дають астрологи, щоб удача була на вашому боці цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У понеділок вам доведеться витратити частину особистих заощаджень на непередбачені витрати. Через це ваш настрій погіршиться. Однак не впадайте у відчай, а озирніться: додаткові джерела заробітку десь поруч. Зірки радять пошукати нові можливості, аби поповнити фінансові втрати. Натомість астрологи обіцяють цього місяця море кохання та романтики.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Початок нового тижня приверне вашу увагу до домашніх питань. У будинку можливі невеликі поломки, краще залучити професіоналів до їх виправлень, а не витрачати власні зусилля й час. Можете сміливо розпочинати ремонт, якщо довго про це розмірковували.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви отримаєте звістку від людини, про яку давно не чули. Можливо, вдасться налагодити контакт зі старим приятелем або завести корисну комунікацію з колегою. Присвятіть цей день спілкуванню. Декілька ділових і дружніх зустрічей варто внести до списку планів цього тижня.

Рак (22 червня — 22 липня)

У понеділок ви будете поглинені роботою, а всю вашу увагу варто звернути на вирішення фінансових питань. Вдасться плідно попрацювати, головне, пам’ятайте, що зусилля будуть виправдані гідною винагородою. До того ж зірки цього місяця обіцяють вам позитивні зміни в житті.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Понеділок подарує можливість несподіваного відпочинку. Залиште всі свої плани і зробіть паузу, цей перепочинок дозволить накопичити сил та ентузіазму на весь наступний тиждень. Астрологи радять прихопити із собою друзів і приємно провести час разом.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Перший день тижня виявиться збалансованим. Ви зможете успішно і виконати робочі завдання, і закрити побутові питання, і знайти пару годин для спілкування з близькими. Не дарма астрологи вважають ваш гороскоп на цей місяць одним із найвдаліших.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні вас можуть подолати тривожні думки. Зірки схиляють до того, щоб прислухатися до власної інтуїції. Якщо якісь незнайомі люди викликають у вас побоювання, обмежтеся від них. Зайва пильність у цей день не зашкодить.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Розбіжності, які виникли між вами та рідними, сьогодні можуть вирішитися. Ключ до вирішення будь-яких конфліктів – спілкування, тому сміливо висловлюйте свою думку й обговорюйте з іншими людьми питання, через які виникли суперечки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваші плани цього понеділка можуть бути зірвані. Однак варто зберігати оптимізм і зробити девізом цього дня фразу "Все, що не робиться, на краще". Доведеться багато спілкуватися з людьми, тому в кінці дня варто знайти можливість переключитися і розслабитися.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Робочий понеділок у другій половині дня перейде на романтичну ноту. Незаплановано ви насолодитеся оточенням коханої людини. Гарний момент, щоб обговорити з партнером усі питання, що накопичилися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Новий тиждень розпочнеться для вас дуже бадьоро. Ваше захоплення допоможе зарядитись енергією на весь день. На роботі ви виконаєте всі свої завдання, а вдома зможете приділити увагу близьким. Готуйтеся до вихору подій та спілкування цього понеділка, на щастя, вам це під силу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Першу половину дня ви витратите на робочі зустрічі, доведеться лавірувати та шукати компроміси з людьми. Зате ближче до вечора графік "розслабиться", ви зможете відновити запаси енергії в оточенні друзів. До речі, цього місяця ваш фінансовий стан, відповідно до астропрогнозу, поліпшиться.

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