Відома екстрасенс "прорахувалася" з датою визволення Криму: "Зайдуть у лютому"

На жаль, але прогноз не справдилося

Звільнення тимчасово окупованого росією Криму — це питання, яке обговорюють не лише військові, складаючи плани як це зробити, а й різні астрологи та екстрасенси. Однак у других це виходить набагато гірше, адже прогнози не справджуються.

Так сталося і з відомим екстрасенсом та тарологом Людмилою Хомутовською. У грудні 2022 року вона зазначала, що в січні-лютому поточного року на півострові буде дуже "спекотно". Щобільше, у лютому до Криму вже зайдуть ЗСУ, а влітку буде якийсь фестиваль чи свято.

Як ми бачимо, прогноз, на жаль, не справдився, і кримчани продовжують перебувати під російською окупацією.

Минулого року український астролог Влад Росс помилився з прогнозом щодо дати смерті президента росії володимира путіна. Нібито той мав померти у березні 2023 року від раку підшлункової залози.

Протилежні астропрогнози лунали і з вуст відомого в Україні мольфара Максима Гордєєва. Раніше він заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".