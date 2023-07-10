Гороскоп на 11 липня: день, коли не можна чекати з моря погоди і відмовлятися від порад

Не варто витрачати енергію на марні заняття та конфлікти

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Через негативний вплив нічних світил, 11 липня можливі коливання настрою. Дуже важливо, щоб це не позначалося на роботі. Для цього необхідно дотримуватися планів і не піддавати свої принципи сумнівам. Також краще уникати контакту із неприємними людьми. Зазначимо, що Овни небезпечні у стресі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Винятково сприятливий день, коли нічні світила сприяють успішному розв'язанню будь-яких справ, навіть найскладніших. Важливо пам’ятати про необхідність періодичного відпочинку. Можливе виникнення любовного трикутника, а це вимагатиме боротьби з ревнощами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи рекомендують щедро ділитися своїми знаннями та досвідом із людьми навколо, бути готовими допомогти всім, хто звертається за допомогою. Ідеальний час для самоосвіти, навчання та початку стажування. Намагайтеся уникати довгого усамітнення, оскільки це може негативно вплинути на ваш настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи попереджають: намагайтеся нікого не обманювати, навіть випадково, і ставтеся до своїх власних ілюзій із більшою суворістю. Щоб підтримати внутрішній баланс, корисно проявляти душевну щедрість та надавати безкорисливу допомогу, а також займатися фізичною активністю.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Можливо, цього вівторка нічні світила допоможуть вам у подоланні нового, досі незвіданого досвіду. Навіть якщо цей досвід буде неприємним, не варто сумувати. Це чудова можливість для отримання уроків, ви навчитеся чогось нового. До речі, літо буде справжнім подарунком для Левів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам надається шанс відкрити всі можливості. Якщо у вас немає внутрішнього занепокоєння, це буде ознакою того, що ви йдете у правильному напрямку. У стосунках із партнером чи у сфері кохання рекомендується зробити невелику паузу. Будьте обережні зі своїми словами, оскільки вони можуть пробудити старі образи або завдати болю.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо ви недавно досягли успіхів у стосунках чи справах, то зараз саме той момент, коли потрібно зміцнити ці здобутки. Не слід рано розслаблятися – перевіряйте можливі перепони, інакше ви можете опинитися у програші. Не варто відриватися від того, що було заплановано.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Прекрасний день для зміни навколишнього середовища, переїзду, службових відряджень та подорожей. Для досягнення поставленої мети рекомендується приймати раціональний підхід. У взаємодії з іншими краще проявляти більше спокою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можливо, вам може знадобитися цього вівторка підтримка від близьких, друзів або колег. Не варто витрачати енергію на марні заняття та конфлікти. Якщо у вас буде достатньо рішучості та мотивації у першій половині дня, то надвечір все це зникне.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи відзначають зменшення активності нічних світил, що означає, що будь-які методи та прийоми, спрямовані на зміцнення енергії, будуть надзвичайно корисними. Не варто нехтувати можливістю зцілити психологічні рани – це подарує новий приплив бадьорості.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Енергія цього вівторка допоможе плавно перейти до дій. Не слід відкладати досягнення довгоочікуваної мети, до якої ви вже готові. Астрологи рекомендують не зволікати з ретельно обдуманим планом, інакше вам доведеться пристосовуватися до жорстких обмежень.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можливо, ви зіткнетеся з непохитністю та агресією від оточуючих. Не слід розглядати це як виклик або спробу вивести вас із рівноваги. Просто іноді оточуючі проявляють спалахи егоїзму, і цього вівторка — один із таких днів. Додамо, що Риби – найдобріші серед знаків Зодіаку.