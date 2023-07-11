Гороскоп на 12 липня: хтось змінить своє життя, а на когось чекає день релаксу

Енергія буде на високому рівні і головне завдання – направити її у правильне річище.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вісті, які Овни отримають цього дня, можуть сильно вплинути на їхнє подальше життя. Не бійтеся розмовляти з незнайомими людьми, уважно ставтеся до інформації, що надходить. Якщо якась справа зупинилася, виявите терпіння і наполегливість і ви досягнете наміченої мети.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Намагайтеся більше часу провести поза домом. Нові місця та нетривалі поїздки подарують вам потрібні знайомства та приємно здивують. Щоб підняти настрій, у суспільстві позитивно налаштованих людей чи близьких друзів. Покупки будуть для Тельців вдалими. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся звертати увагу на те, що відбувається навколо: слова, зустрічі, незвичайні обставини можуть підказати вам, куди рухатися далі і яке рішення краще прийняти. Не реагуйте занадто гостро на жарти чи шпильки колег та знайомих, інакше ваш настрій швидко зіпсується.

Рак (22 червня — 22 липня)

Щоб встигнути зробити все, що заплановано на цей день, розв'язуйте питання відповідно до їх пріоритету та терміновості. Справи, які можуть зачекати, відкладіть на завтра чи делегуйте комусь із своїх колег. Надайте підтримку або дайте слушну пораду тим, хто цього потребує; це підніме вашу самооцінку. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День більше підходить для легкої роботи та відпочинку. Якщо ви таки повинні працювати, виділяйте час для розслаблення, робіть перерви. Зберігайте впевненість у своїх силах, і ви зможете досягти поставленої мети. У особистих відносинах звертайте увагу на бажання та потреби коханої людини.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

При ухваленні рішення спирайтеся на факти чи перевірену інформацію. З близькими людьми корисно відверто поговорити, обговорити питання, що хвилюють, або розповісти про свої переживання. Це зміцнить стосунки і дозволить Дівам відчути себе впевненіше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Виявляйте у спілкуванні доброзичливість, будьте активнішими і тоді вам вдасться схилити на свій бік навіть тих людей, які раніше були скептично налаштовані. Не тисніть на співрозмовника у розмовах, більше погоджуйтесь та знаходите компроміс. Найскладніші питання перенесіть на завтра.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Можливі несподівані ситуації, непередбачений збіг обставин, який дасть Скорпіонам чудові можливості змінити своє життя. Навіть у складних ситуаціях 12 липня у вас є шанс повернути все у свій бік. Намагайтеся не критикувати близьку людину, навіть якщо вона припустилася помилки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Емоційна напруга, накопичена останнім часом, дасть про себе знати. Стрільцям слід подумати про своє здоров’я, підтримати імунітет. Дозвольте собі розслабитись, більше займайтеся легкою приємною роботою. Не варто ділитися з навколишніми своїми планами чи ідеями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День очікується завантажений та плідний. 12 липня можна вирішити багато питань, які були відкладені чи повільно просувалися. У потоці новин звертайте увагу лише на те, що вам потрібно для роботи. Подумайте про свою кар’єру, про те, як швидше досягти професійного зростання. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Обмежте свою активність та проведіть розслаблений день. Перенапруження, як фізичне, і емоційне, може погано позначитися здоров’я. Є можливість затіяти сварку на порожньому місці і образити близьку людину, тому намагайтеся менше спілкуватися і не сперечатися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Налаштовуйтесь на позитивний лад, дослухайтеся до своєї інтуїції у складних ситуаціях. Можливо у вашому житті накопичилося багато старих непотрібних речей або планів, яких 12 липня саме час позбутися. Звільніть свій особистий простір і сміливо підіймайтеся на новий рівень.