Заручники минулого: знаки Зодіаку, які завжди повертаються до колишніх

Ці знаки Зодіаку дуже складно прощаються зі своїм минулим

Незалежно від того, скільки разів вас підводили ваші колишні партнери, вони, як і раніше, залишаються людьми, які завоювали вашу любов і довіру. І деякі знаки Зодіаку завжди готові все пробачити та прийняти своїх колишніх назад.

Астрологи зазначають, що таких "заручників минулого" — троє. Це Раки, Діви та Терези. Їм буде потрібно багато допомоги, терпіння і робота над собою, щоб назавжди втекти від цього.

Рак

Раки дуже чуйні та чутливі. Коли їхні стосунки добігають кінця, вони дуже страждають, бо так швидко та пристрасно закохуються. Ракам важко включати і вимикати свої почуття, тому що їхня любов дуже сильна та інтенсивна. У них непохитна відданість людині, яку вони люблять, тому вони готові ігнорувати свої помилки.

Діва

Цей земний знак прагне досконалості. Їхнє постійне прагнення до ідеалу може бути руйнівним, коли воно застосовується до себе чи інших. Цей знак буде думати, що розрив стався через її одержимість і що відносини повинні бути ідеальними. Тому, швидше за все, Діви внесуть зміни до свого розпорядку дня та спробує відновити контакт із колишнім. Будучи людьми звички, ухвалити рішення буде ще простіше.

Терези

Люди, народжені під цим знаком, намагаються підтримувати гармонію у своїх романтичних стосунках і готові піти на багато чого, щоб принести задоволення своєму партнеру. Терези будуть ставити щастя свого партнера і здоров’я відносин вище своїх власних потреб і бажань. Якщо їм запропонують возз’єднання з колишнім, вони з радістю приймуть його.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у липні астрологи обіцяють деяким знакам Зодіаку розв'язання давніх проблем. Тоді як інші представники зодіакального кола зіштовхнуться із труднощами у любовній сфері життя.