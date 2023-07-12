"Протягом 4-6 місяців": відомий екстрасенс не вгадав з датою звільнення путіна з посади президента рф

За словами астроексперта, кривавий диктатор мав відійти від справ до квітня 2023 року

Відомий екстрасенс, та ще й переможець третього сезону шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Колесниченко заявив у вересні минулого року, що протягом 4-6 місяців президент росії путін відійде від влади, найімовірніше, через якесь захворювання. Цього не сталося.

"Протягом 4-6 місяців путін повністю відійде від влади, його знімуть, швидше за все, через хворобу", — тоді сказав астроексперт в інтерв’ю для YouTube-програми PeopleLife.

Якщо так порахувати, то кривавий диктатор, за словами Колесніченка, мав піти з посади президента країни-агресорки максимум до квітня 2023 року, проте сьогодні на дворі вже середина літа.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення воєнних дій на території України. Минулого року Росс помилився з прогнозом по даті смерті президента росії володимира путіна.

Протилежні астропрогнози лунали і з вуст відомого в Україні мольфара Максима Гордєєва. Раніше він заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".