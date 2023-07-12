Гороскоп на 13 липня: на когось чекає романтичне знайомство, а на когось — просування кар’єрними сходами

Налаштовуйтесь на позитивний лад, дослухайтеся до своєї інтуїції у складних ситуаціях.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Зірки радять Овнам бути наполегливішими і рішучими. Не погоджуйтесь на те, що вам не підходить, стійте на своєму. Здоров’я може дати збій, тож звертайте увагу на самопочуття, робіть перерви. А якщо є якісь симптоми, звертайтеся за порадою до лікаря.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День спокійний та плідний. Не будьте надмірно активними, закінчіть старі справи і ретельно продумайте свої нові проєкти: час для їх реалізації незабаром настане. Використовуйте цей час для відновлення сил та перегляду своїх ресурсів. Займіться зміцненням здоров’я, підтримайте імунітет. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На вас чекають цікаві події та сюрпризи, тому підготуйтеся до насиченого активного дня. На самотніх Близнюків чекає романтичне знайомство. Можна приймати ризиковані пропозиції та пробувати щось нове: зірки будуть на вашому боці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не варто шукати допомоги у навколишніх: у цей день Ракам доведеться долати всі проблеми самостійно. Потрібно ризикувати, йти вперед і досягати всього, що ви запланували. До фінансових питань підходьте акуратно: є можливість витратити занадто багато. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Потрібно бути в центрі подій і швидко реагувати на обставини, що міняються. У цьому випадку Львів має чудові шанси досягти бажаного. Якщо ви зможете тримати свої емоції під контролем, то отримаєте значну фінансову винагороду. Робота принесе вам задоволення.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День очікується вдалий та насичений. Діви зможуть взяти участь у цікавому проєкті та вирішити багато важливих питань. Також 13 липня вам під силу знайти нових однодумців, які допоможуть у роботі та просуванні кар’єрними сходами. Перевіряйте всю інформацію, що надходить.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Беріться за найскладніші та найнеприємніші справи: зірки допоможуть вам розібратися з усіма питаннями та підкажуть правильні рішення. Побутові турботи допоможуть Терезам відновити сили і повернуть душевну рівновагу після напруженого дня. Більше слухайте свого партнера, виявіть зацікавленість.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Шукайте прихований зміст у натяках, жестах чи поведінці людей, звертайте увагу на деталі. Так ви зрозумієте, що вони справді думають чи пропонують. Щоб не перенапружуватися ментально, відволікайтеся від роботи на приємні справи, вибирайте легші заняття, не нервуйте.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День із підвищеним емоційним тлом, коли Стрільцям легко розпочати конфлікт, але буде складно його погасити. Намагайтеся уникати напружених ситуацій, розмовляйте спокійно та доброзичливо. Незначні стосунки можна відкласти. Виділіть увечері час на важливі побутові питання, які давно чекають свого часу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не бійтеся відстоювати свою думку, вступати у суперечки чи дискусії. Ця активність зміцнить ваш авторитет у колективі та надихне деяких однодумців. Не дозволяйте навколишнім диктувати вам умови або втручатися у ваші особисті плани. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Дозвольте минулому піти з вашого життя, звільніть місце для нових ідей та знайомств. Ви відчуєте полегшення, якщо позбавитеся того, що тягне вас назад. Не дозволяйте емоціям зіпсувати стосунки, які вам дорогі. Якщо Водолії візьмуться 13 липня за щось нове та незвичайне, то на них чекає успіх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Усі неприємності та проблеми Рибам доведеться вирішувати самостійно, без допомоги навколишніх. Використовуйте свій досвід, навички, а також дослухайтеся до інтуїції. Корисно проявляти активність у особистих відносинах: зателефонуйте першими або запросіть когось особливого на побачення.