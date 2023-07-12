Постійно шукають жалю: ці три знаки Зодіаку страждають на комплекс мученика

Ці троє завжди беруть на себе роль жертви

У кожного був невдалий досвід спілкування з людиною, яка, коли виникають труднощі, завжди є жертвою. Його ще називають комплексом мученика. Сьогодні хочемо розповісти, люди яких знаків Зодіаку частіше "хворіють" на таке.

Астрологи відзначають, що люди, які завжди чекають гіршого сценарію, і навіть коли у них все йде добре, — це народжені під сузір’ями Раків, Терезів та Дів.

Рак

У Рака може розвинутися комплекс мученика, якщо він не отримує похвали чи визнання, на яке заслуговує. Цей комплекс розвивається більшою мірою, чим більше вони займаються. Чим більше вони допомагають іншим людям, тим більше вважають, що всі інші егоїсти, крім них самих. Він абсолютно переконаний, що причина його нещастя пов’язана з тим, що робить для цих холодних і безсердечних людей.

Терези

Коли Терези відчувають, що ними користуються, вони, як правило, тримають це при собі, поки це зрештою не вирветься з них. Потім вони влаштують велику сцену і пояснять, що їхня самовідданість, час і зусилля не цінуються так, як вони на те заслуговують. Терези зіграють жертву, щоб домогтися визнання, хоча в цьому нема потреби.

Діви

Оскільки Діви настільки сумлінні і висувають такі високі вимоги, вони невинні, якщо щось піде не так. Принаймні, на їхню думку. Якщо ситуація піде не за планом, Діва звинувачуватиме долю, інших або весь всесвіт. Якщо це все-таки трапиться, вона все проаналізує і завжди дійде висновку, що вона не винна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у липні астрологи обіцяють деяким знакам Зодіаку розв'язання давніх проблем. Тоді як інші представники зодіакального кола зіштовхнуться із труднощами у любовній сфері життя.