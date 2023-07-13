Обережно, попереду любовна криза: ці три знаки Зодіаку чекають на труднощі у стосунках у липні 2023 року

Ці проблеми можуть виявитися останньою краплею

Не можна заперечувати, що підтримка стосунків часто є складною та складною подорожжю. У липні 2023 року деякі пари можуть мати особливі труднощі, особливо ті, хто належить до певних знаків Зодіаку.

Астрологи зазначають, що, на жаль, липень 2023 року може стати періодом занепаду відносин для народжених під сузір’ями Раків, Тельців та Скорпіонів.

Рак

Тріщини у ваших відносинах, на жаль, можуть бути відображенням ваших недавніх дій. Можливо, останнім часом ви проводите надто багато часу на роботі та не звертаєте уваги на те, як це позначається на вашому добробуті. Нинішня ситуація потребує ретельної переоцінки ваших пріоритетів. Можливо, вам доведеться скоротити робочий час або вкладати більше часу та енергії у ваші стосунки.

Телець

Коріння ваших проблем у відносинах криється в нестачі чесності. Ви вже деякий час стримуєте свої почуття та приховуєте свій справжній емоційний стан. Настав час вам визнати свою боротьбу, визнати, що ви пригнічені, і звернутися за допомогою, якої ви потребуєте. Надзвичайно важливо відкрито обговорити з партнером свої побоювання, щоб ви могли разом знайти рішення.

Скорпіон

Напруга у ваших відносинах, швидше за все, стане відчутною в домашній обстановці, де на перший план виходить динаміка влади — і, звичайно, ви вважаєте за краще бути біля керма. Вам доведеться вибрати: що для вас важливіше, ваше его чи ваші стосунки? Якщо ви прагнете підтримувати зрілі стосунки, ваші дії повинні відображати цей намір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для деяких знаків Зодіаку липень стане періодом успіхів у романтиці. Кохання накриє деяких зодіакальних героїв вже найближчим часом.