Молодий місяць у липні 2023 року: ці три знаки Зодіаку зустрінуть свою другу половинку в цей період

Кохання вже витає в повітрі

Майбутній молодик, який можна буде побачити 17 липня, принесе кохання з першого погляду деяким знакам Зодіаку. Якщо ви все ще самотні, можливо, Місяць нагородить цього разу саме вас?

Астрологи відзначають, що щасливчиками в коханні в молодик будуть три знаки Зодіаку — представники Раків, Дів і Риб. Цілком можливо, що на них чекає зустріч когось абсолютно нового, того, хто може стати нашою єдиною справжньою любов’ю.

Рак

Поки ви не визнаєте, що людина, з якою ви зараз перебуваєте, є вашою справжньою любов’ю, ви продовжуватимете боротися з невпевненістю в собі. Однак, поряд з вами саме та людина, яка вам потрібна. І саме молодик допоможе вам зрозуміти це. Це приведе до більшого почуття задоволення і дозволить вам прожити своє життя так, як ви його собі уявляєте.

Діва

Ви хочете більшого від життя і від кохання, і оскільки ви хочете бути по-справжньому щасливими з певною людиною, ви надсилаєте пристрасний сигнал у космос. Це тому, що ви хочете випробувати справжнє щастя з цією людиною. Саме під час молодика у вас з’явиться доступ до величезної кількості можливостей та знайомств.

Риби

Ваше щастя було б повним, якби у вашому житті була любляча вас людина. І ваше "запит" буде задоволений швидко і без зусиль. Космос знає про ваше пряме бажання і має здатність запропонувати вам те, що ви шукаєте. Прихід справжнього кохання у ваше життя вже почався. Той, хто насправді любить тебе, готовий показати себе.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у липні астрологи обіцяють деяким знакам Зодіаку розв'язання давніх проблем. Тоді як інші представники зодіакального кола зіштовхнуться із труднощами у любовній сфері життя.