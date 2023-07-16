Гороскоп на 17 липня: хороший день, щоб зустрітися з друзями або провести час з коханою людиною

Деяким знакам Зодіаку наздогнати двох зайців не вдасться

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на молодик 17 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся не перевантажувати себе завданнями та проєктами. Астрологи не рекомендують підіймати тяжкості та перенапружуватися під час тренувань у спортзалі. Краще провести день у колі близьких людей, насолоджуючись спілкуванням. Увечері буде корисно відвідати нове захоплююче місце разом із друзями чи своєю другою половинкою. Зазначимо, що Овни небезпечні у стресі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Постарайтеся цього дня розрізнити важливе від порожньої метушні. Астрологи радять бути зосередженими будь-якої пори дня. Це особливий день, коли не можна бути лінивими та відкладати на майбутнє те, що можна виконати прямо зараз.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся уникати активної участі в основних подіях. Краще залишайтеся спостерігачем, але не соромтеся приймати виклики та долати труднощі. Не бійтеся звернутися за підтримкою, особливо до тих, кому ви надавали допомогу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Події цієї доби можуть виявитися різноманітними. Нічні світила попереджають про необхідність бути обережнішими, оскільки можливі непередбачені обставини. Вам доведеться приділити серйозну увагу самовдосконаленню, щоб виправити "запущені" аспекти життя.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Проблеми, які, здавалося, вже залишилися в минулому, можуть відновитися. Астрологи попереджають, що зорієнтуватися буде складно, але до обіду багато стане зрозумілішим, якщо зберігати спокій і не впадати в паніку. Дотримуючись стійких принципів, можна зробити правильні кроки. До речі, літо буде справжнім подарунком для Левів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У любовній сфері успіх можливий однаково, як і невдача. Водночас у фінансовій та робочій сферах ймовірність сприятливого розвитку обставин вища. З цього випливає, що варто тимчасово відкласти романтику та зайнятися справами, роботою чи шопінгом.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Успішними будуть усі справи, без винятку. Зранку постарайтеся створити позитивну атмосферу та включитись у роботу. Це ідеальний час для спільної праці, проведення зборів та зустрічей із друзями. Астрологи рекомендують уникати самотності. Не впадайте у відчай, і ваші справи підуть вгору.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Будь-які зміни, що відбулися протягом цього дня, позитивно впливатимуть на ваше життя. Астрологи рекомендують почати з невеликих кроків, таких як зміна маршруту на роботу, позбавлення старих і непотрібних речей або відвідування нового місця.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього понеділка варто поводитись більш шанобливо у спілкуванні з колегами, друзями та знайомими. Вам буде потрібно більше рішучості у стосунках, але краще стримати свої амбіції у роботі та бізнесі. Наздогнати двох зайців не вдасться.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Можливо виникнуть труднощі у фінансових та робочих сферах. Але якщо вкласти невеликі зусилля, можна досягти позитивних змін. Будуть корисні виконання домашніх завдань, прибирання та відновлення старих предметів. У стосунках з людьми важливо підтримувати оптимістичне, відкрите та добродушне ставлення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На вас чекають сприятливі події як у діловій сфері, так і в любовній. Увечері можлива приємна зустріч або приїзд старого знайомого. У робочому оточенні необхідно оптимізувати спосіб виконання завдань. Краще уникати відволікань на сторонні справи, оскільки прокрастинація суттєво вплине на кінцевий результат.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила у дисонансі, можливо, вам доведеться зіткнутися з ворожістю оточуючих. Постарайтеся не поспішати, ретельно обмірковуйте кожне слово та дію. Будьте уважні до почуттів людей та уникайте провокацій, щоб не викликати образи. Додамо, що Риби – найдобріші серед знаків Зодіаку.