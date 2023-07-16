Липневий молодик принесе цим трьом знакам Зодіаку довгоочікуваний відпочинок

Нова фаза Місяця відкриває сприятливий період у житті Рака, Лева та Риб

У понеділок, 17 липня 2023 року, о 21:32 за Києвом відбудеться молодик. В астрології це явище вважається енергетично сильним періодом, який впливає на всіх представників зодіакального кола – трьом з них вдасться відновити сили.

За словами астрологів, липневий молодик принесе довгоочікуваний відпочинок людям, народженим під знаками Зодіаку Рак, Лев і Риби. Про це йдеться в їхніх гороскопах, пише Bustle.

Рак

Раку, це твій момент! Місяць дозволить вам почуватися спокійно та безпечно. Настав час поставити себе на перше місце і вітати нові можливості, які ось-ось замаячать на горизонті. Побалуйте себе, проведіть час віч-на-віч із собою в затишній обстановці та добре виспіться, перш ніж відкрити новий розділ вашого життя. Гороскоп для Раку на сьогодні – на сайті.

Лев

У цей молодик астрологи радять приділити час заняттям, які принесуть вам задоволення. Вам вдасться побути на самоті та відновити емоційний баланс. Медитації – чудова ідея. Дозвольте собі сприймати це життя легше. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Риби

Прихильний молодик дає вам творчий і чуттєвий імпульс. Перш ніж зробити крок, використовуйте цей час для планування й відпочинку. Можливо, настав ідеальний момент, щоб накидати перший розділ вашого роману або записатися на урок танців. Головне – відпочиньте, щоб зустріти будь-який шанс повним енергії. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку молодик 17 липня 2023 року принесе кохання. У цих людей з’явиться шанс знайти справжні почуття.