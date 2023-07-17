Березень давно пройшов: відомий хіромант сконфузився з датою завершення війни в Україні

Обіцяні дати вже давно пройшли

За час повномасштабного російського вторгнення багато астрологів і тарологів "перекваліфікувалися" з любовних "пророків" і почали активно заглядати в майбутнє і прогнозувати закінчення війни. Проте їхні передбачення не збуваються.

Приміром, відомий астролог та хіромант Володимир Бадіян у жовтні 2022 року зазначав, що вже у лютому-березні 2023 року війна "зійде нанівець". Однак на календарі вже давно літо 2023 року, і війна, на жаль, продовжується.

Також тоді Бадіян говорив, що ця війна не буде розтягнута на багато років. Чи так це — поки що невідомо.

Нагадаємо, що і астролог Людмила Хомутовська помилилася з прогнозом дати закінчення воєнного стану. Минулого року вона заявила, що все має закінчитися у березні-квітні цього року, але, як бачимо, віз і нині там.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення військових дій на території України. Минулого року Росс помилився з прогнозом за датою смерті президента росії володимира путіна.