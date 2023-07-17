Гороскоп на 18 липня: у когось вдалий день для покупок, а у когось – успіх у справах

Заняття хобі допоможуть вам відновити душевну рівновагу та підвищити рівень енергії.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не намагайтеся досягти хороших результатів. Обставини проти вас, і просунутися у справах буде нелегко. Краще провести день спокійно, подумати про турботи, розібратися у своєму графіку. Слушний час для домашнього прибирання, наведення порядку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вдалий день для покупок та великих придбань. Також корисно звільнити місце, викинути з дому старі чи зламані речі. Тельці 18 липня мають шукати нових партнерів та союзників, які допоможуть у роботі та просуванні кар’єрними сходами. Використовуйте свою чарівність. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Весь день доведеться долати напади лінощів. Намагайтеся тримати себе в тонусі, знаходите цікавих співрозмовників, пийте міцну каву. Водночас Близнюкам буде важливо відстоювати свою думку та брати участь у суперечках. Намагайтеся стежити за своїми словами та не переходити на особистості.

Рак (22 червня — 22 липня)

День очікується вдалий та багатообіцяльний. Якщо Раки виявлять достатньо ділової активності, багато важких питань вирішаться на їхню користь. Використовуйте цей час та домагайтеся бажаного. Але діяти треба тактовно, виявляючи ввічливість. Можливо, ви дізнаєтеся секрет, який потрібно зберегти. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сплануйте день так, щоб залишився час на відпочинок та улюблені заняття. Левам 18 липня не варто бути надто активними та брати на себе багато зобов’язань. Займайтеся справами у своєму ритмі, не намагайтеся зробити більше, ніж ви можете. Намагайтеся бути у центрі подій, привертайте до себе увагу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам доведеться поставати перед труднощами в роботі з самого ранку. Краще не надто старанно працювати, а зайняти спостережну позицію і почекати. Ставте питання, шукайте інформацію, яка вас цікавить, та використовуйте її у своїх інтересах. Діви зможуть знайти незвичайне розв'язання проблеми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не соромтеся голосно висловлювати свою думку, обстоювати ідеї. Так можна знайти нових союзників та людей, які вам допоможуть їх реалізувати. Терезам буде супроводжувати успіх: приділіть час тим питанням, які раніше буксували, і вирішіть їх з вигодою для себе.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День сприятливий для роздумів та планування. Скорпіонам краще провести його на самоті, далеко від людської суєти. Обмежте спілкування з близькими: висока ймовірність конфлікту на рівному місці. Працюйте без напруги, щоб зберегти гарну працездатність.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Спілкування та переговори даватимуться Стрільцям 18 липня легше, ніж зазвичай. Завдяки своєму шарму та чарівності ви зможете вмовити будь-якого співрозмовника і схилити його на свій бік. Хороший день для планування, обговорення деталей із своїм партером. Продумайте усі деталі, знайдіть загальне рішення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Перша половина дня більше підходить для переговорів та розв'язання складних питань. Якщо ви завершите всі важливі справи до обіду, залишиться час на приємні заняття та відпочинок. Від настрою Козерогів 18 липня залежить їхній успіх. Дивіться на ситуацію з оптимізмом, намагайтеся шукати плюси у всьому, що відбувається. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Щось нове та несподіване може змінити плани Водоліїв та завадити їх щоденній роботі. Не варто переживати через зміни, вони відкриють можливості, яких раніше не було у вашому житті. Спілкування з професійними людьми допоможе вам у реалізації проєктів та кар’єрному зростанні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Невеликі ідеї, які потребують тривалої підготовки, можуть бути успішно здійснені. Дивіться на події оптимістично, думайте про вдале завершення справи, тоді вам усе буде під силу. У складній ситуації допомога рідних чи друзів виявиться дуже доречною. Використовуйте свій шарм, щоб досягти бажаного.