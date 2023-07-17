Щастя не за горами: липневий молодик принесе кохання трьом знакам Зодіаку

Особливий в астрології період молодика буде романтичним і приємним для Тельців, Раків та Стрільців

У понеділок, 17 липня 2023 року, о 21:32 за Києвом настає новомісяччя. Астрологи вважають цю подію енергетично потужною і такою, що впливає на життя зодіакальних персон. Трійці з них нова фаза Місяця принесе кохання.

За словами астрологів, у коханні пощастить у липневий молодик таким знакам Зодіаку – Тельцю, Раку та Стрільцю. На це вказують їхні гороскопи, повідомляє YourTango.

Телець

Молодий місяць прийде до вас у вигляді всеосяжного натхнення. Ви перестанете боятися майбутнього у сфері особистого життя. З людиною, яку ви любите, настане ідилія, з’явиться повага та можливість реалізувати спільні мрії. Готуйтеся до яскравого й щасливого майбутнього! Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Рак

У цей молодик ви відчуєте себе у своїй стихії. Міцна сім’я стане реальністю, в особистому житті все буде стабільно та безпечно. Цей час дасть вам більше сил і впевненості в тому, що всі ваші прохання про кохання та щастя можливі й здійсненні. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Липневий молодик дарує вам довіру, про яку ви мріяли, саме вона — запорука вашого щастя в коханні та романтиці. Ви просто рідко комусь довіряєте, але молодик дозволить побачити, що деякі з побоювань не більше, ніж реакція на минулі стосунки з ненадійними людьми. Тепер ви зрозумієте, що той, хто заслуговує на вашу любов сьогодні, повністю відповідає вашим вимогам про довіру. Настав час кохати! Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку молодик 17 липня 2023 року принесе довгоочікуваний відпочинок. Цей період настав для того, щоб ви могли видихнути та розслабитися.