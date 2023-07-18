Старе кохання не іржавіє: ці знаки Зодіаку знову зійдуться зі своїми колишніми наприкінці літа 2023 року.

Для когось це може стати несподіванкою, але насправді це не так і дивно

Коли стосунки добігають кінця, часто з’являється тенденція хотіти їх виправити і сильний опір тому, що все може справді закінчитися. Також буває і таке, що деякі повертаються до своїх колишніх партнерів.

Астрологи зазначають, що до кінця літа 2023 року три знаки Зодіаку таки повернуться у минулі відносини і примиряться зі своїми колишніми. Гороскоп для Терезів, Овнів та Тельців — далі в матеріалі.

Терези

Коли колишній партнер повертається у ваше життя і просить вибачення і другого шансу, цілком імовірно, що ви готові дати стосункам ще один шанс, незалежно від того, наскільки ви скривджені чи нещасні через те, що нічого не сталося. Цілком ймовірно, що ви вже витратили деякий час на здобуття знань про фактори, які сприяли провалу відносин; це спрощує вам, щоб дати йому ще один шанс.

Овен

Якщо ваш колишній партнер вирішить повернутись і попросить ще одну можливість, є велика ймовірність, що ви подивіться на нього через рожеві окуляри і будете раді зробити ще одну спробу. Зробіть це, сподіваючись, що ви зможете відродити щасливі спогади, які ви так цінуєте. Вживайте запобіжних заходів, підтримуючи встановлені вами самими обмеження та уникаючи тих же помилок, які ви вже зробили.

Телець

Ви любите пристрасно та легко піддаєтеся цьому відчуттю, яке може бути джерелом великого хвилювання для вас. Навіть якщо ви відчуваєте неприємні почуття, пов’язані з розривом стосунків, спогади про колишнього партнера та про час, проведений разом, швидше за все, будуть щасливими та позитивними. Ви дуже поблажливі і завжди шукаєте позитивних якостей в інших людях.

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